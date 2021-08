Prometió flexibilizar las exportaciones de carne

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, prometió que las exportaciones de carne se flexibilizarán en forma progresiva, tras el nuevo reclamo realizado esta semana por los sectores de la cadena.

Para el Gobierno, la medida logró mantener, y en algunos casos reducir, los precios al consumidor de la carne vacuna.

Las afirmaciones de Basterra se produjeron en el acto por el 137° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Basterra respondió los reclamos que realizó en su discurso de apertura Daniel Nasini, presidente de la entidad rosarina.

El directivo había advertido que "medidas como las suspensiones de exportaciones o los límites a los volúmenes exportables de varios productos causan incertidumbre y frenan la inversión".

Por eso, pidió "enfáticamente la eliminación de todo tipo de restricciones que entorpecen y traban nuestro desarrollo y el comercio internacional".

También destacó las acciones del Consejo Argentino Agroindustrial para impulsar un proyecto de ley que contribuya a incrementar la producción, aumentar las exportaciones y abrir nuevos mercados.

Basterra defendió la posición oficial: "Para nosotros no es una obsesión sostener el mercado cerrado, lo que sí es una obsesión es poder equilibrar la accesibilidad de nuestras familias a determinados cortes, porque tampoco aspiramos a que exista un acceso a precios que no se condicen con la rentabilidad que demanda un sistema para poder seguir expandiéndose o sostenerse cuanto menos", dijo.

Según el funcionario, la medida "ha tenido un impacto de mantener el precio y en algunos casos bajarlo para el consumidor".

No obstante, consideró necesario revisar la cadena: "Ha habido una estabilización de los precios de la hacienda, una primera baja importante particularmente de la vaca de descarte, no así en la vaca gorda, y hoy hay una ligera recuperación de esos precios que se van estabilizando".

Basterra explicó que se trata de "herramientas dinámicas, por eso se dispuso la medida hasta el 30 de agosto, con posibilidad de revisión, por eso se puso en el decreto el cierre de exportaciones de los asados, de la cuadrada y de la paleta hasta el 31 de diciembre".

El titular de la cartera agropecuaria nacional recordó que el propio Presidente afirmó en varias reuniones con las mesas productivas que aspiraba a que los precios se sostengan y que tomen un movimiento similar al resto de los indicadores del Indice de Precios al Consumidor.

"Esto se está logrando y por eso es que progresivamente se va a flexibilizar", señaló.

"Nuestro deseo es incrementar las exportaciones cuanto antes, pero tenemos que ser prudentes para no ir y venir con medidas que después pueden generar un perjuicio en la planificación de los establecimientos productivos", sostuvo.

Respecto de incrementar el cupo de ventas de carnes vacunas al exterior, dijo que "se va a ir aumentando en función de cómo se correlaciona el valor del precio en el mercado interno, que está demostrando ser un precio que sigue la tendencia normal del conjunto de las otras variables de la economía".