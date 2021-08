Continúa funcionando la carpa de hisopados para asintomáticos

Desde el 30 de junio, la Municipalidad de Rafaela y el Ministerio de Salud de la Provincia llevan a cabo esta nueva acción que consiste en la disposición de una carpa en la Plaza 25 de Mayo (bulevar Lehmann) para brindar a la ciudadanía la posibilidad de ser hisopada sin presentar síntomas compatibles con COVID-19. Recordemos que esta acción consiste en un sistema voluntario. La persona asintomática se acerca sin turno y se le realiza el hisopado por orden de llegada. El resultado no demora más de 48 horas. En el lapso de ese tiempo, va a ser informado de su resultado. El método utilizado es PCR; es decir, una muestra que se procesa en el laboratorio de forma directa. Es importante aclarar que este servicio no reemplaza al llamado que se hace al 107 para denunciar uno o más síntomas.



¿QUIENES PUEDEN ACERCARSE

A LA CARPA DE LA PLAZA?

* Aquellos viajeros que regresan del exterior, mayores de 12 años, quienes deben cumplir 7 días de aislamiento, y el día 7 deben hacerse un PCR en un efector público de Salud.

* Personas que califican como contactos estrechos, quienes deben cumplir un aislamiento, pero que entre el día 5 al 7, se pueden sacar la duda haciendo un PCR si se mantienen asintomáticos.

* Cualquier persona que tenga dudas y quiera hacerse un hisopado.



HORARIOS

La carpa funciona de lunes a viernes, de 11:00 a 13:00. No se requiere de ninguna inscripción, y se otorgan 50 turnos por día. Las personas que se acerquen deben hacerlo con su DNI. En caso de ser menores de edad, deben estar acompañados por un adulto responsable.



3 NUEVOS CASOS

Mientras tanto, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó este viernes 3 nuevos casos de coronavirus en Rafaela, que suma 14.665 desde el inicio de la pandemia, de los cuáles 76 se encuentran activos, 245 son los vecinos aislados y 14.270 son los recuperados. En tanto, por tercera jornada consecutiva no se registraron fallecimientos en nuestra ciudad, con lo cuál continúan siendo 319 los decesos de ciudadanos rafaelinos a raíz de esta mortal enfermedad. En cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré" se informó que permanecen internadas 9 pacientes Covid-19 positivos (43% de ocupación) y 7 pacientes sospechosos y No Covid (70% de ocupación) en UTI y 11 pacientes Covid-19 positivos y 28 pacientes sospechosos, pediátricos y NEO en sala general. A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 529 contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que tiene un acumulado de 462.148, y el fallecimiento de 10 personas con coronavirus para un total de 8.095 víctimas fatales. Son 173 las personas internadas en UTI en hospitales provinciales y 292 en sala general, 12.504 son activos, 441.549 los recuperados y hasta el momento en la provincia fueron vacunadas 3.267.239 personas de las 3.344.6555 dosis que recibió Santa Fe.



MÁS DOSIS

Por su parte, La Dirección Regional de Salud dio a conocer este viernes que en horas de la tarde se recibieron 6.250 nuevas dosis de la vacunas Astrazeneca para completar el esquema de vacunación. Las mismas fueron distribuidas los efectores de salud de la región de la siguiente manera: 1.200 para Rafaela, 1.300 para Sunchales, 800 para Ceres, 600 para San Cristóbal y 500 para Tostado, entre los principales vacunatorios.



MAS DE 120 MIL VACUNADOS

También este viernes, la Regional de Salud difundió el habitual reporte de vacunas, en donde menciona que en la última semana se aplicaron otras 9.496 vacunas en la zona para un total de 273.897 vacunados. En el Hospital "Jaime Ferré" se aplicaron 120.420 dosis, en Sunchales 27.819; en Ceres 16.497, en San Cristóbal 16.077 y en Tostado 14.787, entre los efectores más importantes. La Sinopharm es la vacuna más utilizada hasta el momento con 94.378 aplicaciones, la AstraZeneca suma 91.274, la Sputnik 74.537, la Moderna 9.699 y la Covishield 4.015.