Somos campo

Por Daniela Zbrun*



Cuando las tierras eran solo distancia y Dios el gestor de sus frutos. Cuando el hombre comenzó a dialogar con la naturaleza para obtener lo mejor de ella. Desde ese momento supimos que laborear nuestros suelos para obtener el pan y saciar la sed era mucho más que un trabajo, era un compromiso tomado a fuego con los obsequios de la vida a quienes honrar y con los que suceder alimentando al mundo y a quienes de él hicieran su casa.

Desde entonces los agricultores trabajamos la tierra haciendo de estos principios de respeto a la naturaleza nuestra ley y agradeciendo a las bendiciones diarias que recibimos al permitirnos explorarlas y dialogar con sus frutos.

El campo y su gente no peca de invasivos, contaminantes, egoístas y tantos motes que sobre nuestro accionar y hasta personas se nos inquiere y castiga sin más pruebas que falsas inferencias nutridas por desconocimiento o manifiestas malas intenciones. No somos un sector al que confrontar sino con el que dialogar. Como la naturaleza lo hace todos los días y hacia la que rendimos agradecimiento por todo lo que nos da.

Somos conscientes del premio que entre nuestras manos recibimos de Dios y para hacer nuestro trabajo alimentando a un país, sus arcas y el dinamismo de tantas ciudades y pueblos que de él viven. Lejos de nuestra intención es violentar aquello de lo que nosotros también obtenemos nuestro pan, de afectar a las miles de familias de productores y colaboradores que a diario ordeñamos cuando el sol aún no despunta o cultivamos a destajo para obtener granos y más alimentos.

Nueve de cada diez productores que abrazamos lo que hacemos somos pequeños y medianos quienes todos los días tomamos el compromiso de hacer cosecha para el beneficio de todos. Como trabajadores conscientes ejercemos nuestro derecho a la propiedad con honra y pleno dominio de nuestro sentido de responsabilidad y legado con el que nuestros padres y los padres de ellos nos enseñaron de generación en generación.

Somos empresas, claro que los somos, como también lo son sobre sus trabajos y formas de sustento cada uno de quienes desde afuera hablan de lo que debiéramos o no hacer. Sin dudas quienes levantan la voz desde pedestales endebles asignados por vaya a saber qué interesado o gobernante de turno, admitiría que sobre sus vidas y formas de sustento alguien tuviera derecho a opinar o querer imponer. No somos terratenientes, sino tenientes legítimos de la tierra a la que hacemos honra cada día con nuestro trabajo en beneficio propio y de ajenos. ¿Tan difícil es entenderlo y aceptarlo?

Contaminantes. Maltratadores. Destructores… Ser avaros, evasores y casi alimañas carroñeras… Duelen e indignan tantos adjetivos con los que intentan definirnos sin darse cuenta que al hacerlo se describen más ellos como agentes canalizares de odios propios o de vaya a saber qué ajeno interesado malinformante que logra persuadirlos. A quienes de buena voluntad pero mal anoticiados maldicen al campo y su gestores, los invito a recorrer mi ciudad y las tierras que honrosamente trato producir. Allí veremos juntos lo que hacemos y podrán entender que de cada grano, litro de leche o kilogramo de carne que de él salen, una enorme parte se destina al Estado a través de impuestos con supuesto derrame hacia la solución de problemas y funcionamiento de la sociedad. Nuestro aporte no solo es a modo de compromiso con la comunidad y su gente sino con el medio ambiente, respetando sus ciclos biológicos, fertilizando las tierras para alimentar sus potencialidades con las que nos premia, innovando con tecnologías adecuadas a las buenas prácticas agropecuarias, suficientemente estudiadas, normadas y auditadas.

Mi esposo es productor del periurbano de una pujante comunidad a la que imponen limitantes de producción sin fundamentos que sustenten dichas exigencias, pero aún así respetuoso de la ley hace lo imposible, aunque muchas veces sin éxito, para que las tierras, adyacentes a la urbe, no se vean invadidas por malezas, y reales alimañas, rincones de oscuridad para la inseguridad y depositario de basuras, amén de otros miles de sinsabores con los que algunos habitantes de la ciudad nos “premia”. Invito a quienes tengan sinceras dudas o preguntas sobre nuestro quehacer diario a que vengan y compartan un día de trabajo en el campo junto a nuestros colaboradores. Y a quienes sólo malas intenciones tienen motivados por vaya saber qué propósitos, a ellos les pido que no enfrenten al campo con la ciudad, que sean empáticos para ver la realidad tal cual es.

No olvidemos nunca que todo hombre que señala con su índice a otro en realidad lo hace hacia sí mismo con otros tres dedos. Hagamos de ese puño no un señalamiento sino una forma de apretar juntos los mismos propósitos de acompañamiento mutuo, de apretar la herramienta con la que cultivar, de sostener el hombro de quienes cargan la responsabilidad de producir, y de sostener la pluma con la que firmar nuestro futuro, el de todos…

Soy Daniela Zbrun, nací en la zona rural de Villa San José (un pequeño pueblo de la provincia de Santa fe) hace 48 años. En una familia donde me enseñaron y formaron en valores cristianos, de trabajo, de responsabilidad, de solidaridad, de empatía y además un profundo amor por nuestra querida Argentina. Reitero la invitación a quienes deseen conocer nuestra realidad, nuestras tranqueras están abiertas.



(*) Integrante del espacio Productores Unidos de Rafaela.