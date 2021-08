Calle 500 Millas suma iluminación LED

Bárbara Chivallero, Secretaria de Obras y Servicios Públicos, recorrió junto al Intendente, una obra que en poco tiempo va a cambiar radicalmente la fisonomía del lugar. “Hoy realizamos una visita con el intendente Castellano, con el equipo de Electrotecnia y con los presidentes de las comisiones vecinales de los barrios Malvinas Argentinas e Independencia, en lo que es la nueva obra de iluminación con tecnología LED en calle 500 Millas, entre bulevar Roca y J. Donna. Es una obra que fue muy solicitada por los vecinos de ambos barrios y que por suerte hoy, a pesar de pandemia y de los altos costos que insume, la podemos hacer posible. Hasta el momento se plantaron las columnas en cantero central con doble pescante y tecnología Led. Y en breve tiempo más, ya todo estará funcionando, aportando seguridad y mejorando la calidad del espacio público en un sector que se está transformando favorablemente", expresó la funcionaria local.

El presidente de la Comisión Vecinal del barrio Independencia, Hugo Perino, fue parte de la recorrida dejando sus sensaciones: “Como sabemos, la luz da seguridad, da confianza. Tener la iluminación que vamos a tener, respondiendo a un viejo reclamo que hicimos en conjunto con Néstor Seffino de barrio Independencia, nos llena de satisfacción”. “Hoy gracias a Luis Castellano y su equipo ya es un hecho. Solo resta esperar que terminen los detalles. Con esta iluminación casi no vamos a diferenciar lo es que es el día de la noche porque tiene una potencia visual muy importante. Así que ahora a disfrutar y a agradecer a los vecinos que peticionando lograron ver sus reclamos plasmados en esta obra”, comentó.

Por su parte, Néstor Seffino, presidente Vecinal del barrio Malvinas Argentinas recordó las dificultades por las que atravesaba el sector por la falta de un tendido eléctrico acorde: "Hace muchos años que veníamos reclamando y justo llegó la pandemia que retrasó todos los pedidos. Pero al fin se está avanzando con una obra que es muy necesaria para el sector. Este lugar era muy oscuro, así que para todos los vecinos de calle 500 Millas será una obra maravillosa y que se va a disfrutar a pleno. Gracias al Gobierno municipal por escucharnos y al equipo de Electrotecnia que tuvo una voluntad enorme para concretar esta obra”.

Finalmente, Fabiana, comerciante del lugar, expresó su emoción al ver el progreso de la iluminación: "Esta mañana me desperté muy contenta porque vimos que el tema de la iluminación de la avenida está próximo a culminarse. Hace muchos años que la esperábamos, a veces llegamos a pensar que nunca iba a llegar, pero gracias al Intendente llegó. Esto nos aporta más seguridad, las calles estarán más iluminadas y en particular para los titulares de negocios va ser más cómodo para trabajar; de modo que muy contenta y esperando que siga avanzando como viene hasta ahora”.