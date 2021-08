Una nueva oportunidad a las prendas

Fernanda Marcuzi es diseñadora gráfica de profesión y emprendedora en todo momento. Junto a su pareja y sus dos hijos, viven en el barrio Paseo del Este de la ciudad de Rafaela y hace dos años y medio comenzó con un proyecto de empleo sustentable. Tienda Candy tiene sus comienzos en abril del 2019. “Fui ordenando placares que me encontré con ropa pequeña de mis hijos, ropa que había circulado mucho entre mis amigas pero que ahora había quedado estancada en el fondo, esperando a alguien más la use. En esa situación pude reconocer el valor que tenían las prendas y sentí la necesidad de hacer algo, de tratarlas con tanto cariño como todas las personitas que la habían usado” contó Fernanda. “La Tiendita” -como le dice la emprendedora- nació así, “en un momento en el que necesitaba hacer algo diferente en mi vida, que otorgue beneficio comunitario”.

El proyecto comenzó a funcionar primero en las ferias de los barrios. “Tenía varios artículos para comenzar a vender, tenía ganas de hacerlo. Tengo un compañero que me acompaña en todas y unos hijos que se suman a cualquier iniciativa. Fue así que cargamos las prendas, los percheros, el mate, los sillones y nos presentamos en cuanta feria podíamos. Al principio la gente no se animaba a comprar, se acercaba curiosa a preguntar de qué se trataba y entre charlas y experiencias quedábamos en contacto”; contó.

Pero de a poco fue creciendo y tomando fuerza. Ahora “para quien quiera sumarse en esta movida sustentable, Tienda Candy está abierta 24 horas los 7 días de la semana. Y yo estoy ahí, detrás de todo, para atender y que juntos hagamos de este mundo un lugar mejor para los que vienen. Es un trabajo 100% digital y dispongo de un showroom donde me acercan las prendas que se suman, donde pasan a retirar compras y donde se comparte mucho más que vivencias”.

Fernanda contó que en Tienda Candy ayudan a concientizar y motivar el consumo responsable reutilizando, reciclando recursos y reduciendo el consumo. También impulsando el movimiento slow fashion (moda lenta), un concepto que promueve el uso y la fabricación con respeto a las personas, el medio ambiente y los animales.

Con un deseo de un mundo más sano para la generación que viene y con la motivación de que todo merece una segunda oportunidad, Fernanda promueve en “La Tiendita” los valores que le inculcó su familia: solidaridad, trabajo y respeto.

Para más información sobre el emprendimiento se pueden contactar por teléfono al (03492) 661828, por Instagram: @thecandygarage o en la web www.thecandygarage.mitiendanube.com.



DESEO Y COMPROMISO

CON LA CIUDAD

Fernanda contó que en su casa separan los residuos y disponen de una compostera. También tienen una mini huerta donde, entre otras cosas, recuperan semillas de paltas para cultivar plantas y regalarlas. Además relató que usa shampoo y acondicionador sólido y la copa menstrual hace 2 años, experiencia que le contagió a sus amigas para sumar al cuidado del ambiente. “Cuando hacemos compras llevamos bolsitas reutilizables, y si las olvidamos ¡caja de cartón!”. Finalmente agregó: “Vivimos en un barrio con mucha naturaleza. Con mis hijos solemos salir a juntar la basura que 'por accidente' van dejando los visitantes o los perritos juguetones”. El Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela promueve, a través de este espacio, las acciones sustentables de la ciudadanía, con el objetivo de fomentar emprendimientos comprometidos con el entorno. Esta iniciativa, se lleva adelante desde hace 4 años, intentando generar conciencia y compromiso ciudadano. Quienes deseen participar, pueden contactarse mediante redes sociales @idsrafaela, por mail: [email protected] o por teléfono al (03492) 504579.