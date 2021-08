Se abrieron los sobres para la obra del Canal Sur, tramo Ben Hur

Este viernes, en la ciclovía de calle Estanislao del Campo, se llevó a cabo el acto de apertura de sobres correspondiente a la licitación de la obra de entubado del Canal Sur, Tramo Ben Hur. El mencionado acto administrativo contó con la presencia del intendente Luis Castellano, acompañado por el secretario de Recursos Hídricos de la Provincia de Santa Fe, Roberto Gioria y el senador por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo.

Durante el evento, Luis Castellano expresó: “En este lugar se concentra la mayor cantidad de personas durante la semana y, fundamentalmente, los fines de semana. Es un lugar elegido por los rafaelinos y las rafaelinas para caminar, correr, hacer deporte. Lamentablemente, estamos conviviendo con un canal que es de extrema peligrosidad para la gente y también para el Club Ben Hur ya que lo parte en dos. De hecho, el puente que tiene lo tuvimos que recalzar varias veces y ya no da para más”. “Ni bien asumimos con Omar Perotti, Alcides Calvo y sus equipos, hablamos sobre tres obras de desagüe fundamentales que necesitaba la ciudad, que con espalda municipal no podríamos realizar, y que gestionamos durante muchísimo tiempo: la de calle Tucumán, el entubado de Ben Hur y la obra del barrio La Cañada. Estos proyectos los hemos llevado a distintos gobiernos provinciales y hoy se pueden concretar. Estas obras son imprescindibles para el saneamiento de estos tres sectores nombrados y, para nosotros, es una profunda alegría estar abriendo estos sobres y ganando tiempo perdido”; describió intendente.

Esta obra representa un salto cualitativo en relación con el saneamiento ambiental. Permite mejorar y mantener las condiciones sanitarias del sector, evitando focos de residuos, olores y la contaminación generada por el contacto de las aguas pluviales con los mismos. Además, no solo cuida el ambiente sino, principalmente, la salud de la población y, desde el punto de vista físico, va a mejorar la estabilización de taludes, nivelando las laderas del canal.

Asimismo, estuvieron presentes la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; el secretario de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo; el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; el presidente del Club Sportivo Ben Hur, Adrián Zenklusen; el presidente de Federación de Vecinales, Javier Grande; la presidenta de la Comisión Vecinal del barrio Pizzurno, Erika Mezzenasco; la directora de la Escuela Pablo Pizzurno, Marisa Steinaker, integrantes del Concejo Municipal, entre otros.



BENEFICIOS

Por su parte, Roberto Gioria dijo: “A este tramo se lo va a intervenir entre las calles Dante Alighieri y Avenida Williner. Es un tramo de aproximadamente 500 metros cuya inversión supera los 150 millones de pesos”. “La obra consistirá en el revestimiento de un tramo de estos 500 metros y otro tramo -unos 140 metros- de entubado. El canal va a tener 6 metros de ancho por 2,20 metros de alto y contará con dos conductos de 2,90 metros. La parte revestida va a tener 6 metros de ancho y 2,20 metros de alto. Todo esto conllevará varios beneficios: el hidráulico, para que la conducción de las aguas sea mejor; los procesos de erosión; la parte ambiental, para evitar el desecho de cualquier tipo; y la parte de seguridad, por el tránsito y el riesgo de accidente”, detalló el funcionario.



CORRECTA ADMINISTRACION

PARA AVANZAR

Finalmente, Alcides Calvo expresó: “Esta es una obra que no solo el Club Ben Hur venía solicitando sino también toda esta barriada que fue creciendo. Desde el Gobierno de la Provincia venimos llevando adelante un importante plan de obras públicas, a pesar de que entramos en una situación de crisis con un desfinanciamiento que superó los 35 mil millones de pesos”. “A partir de una correcta administración, en un momento de pandemia, las cuentas se fueron aclarando y hoy podemos avanzar con obras que se han tenido que saldar. Este es el fundamento del porqué hay tantas licitaciones: porque estamos tratando de evitar esas desigualdades que tuvo la Provincia en estos últimos tiempos y, principalmente, en la última década”, manifestó el senador.



LA OBRA

La obra de entubado del Canal Sur – Tramo Ben Hur cuenta con un presupuesto oficial de 150.490.518 pesos y su plazo de ejecución es de seis meses. En cuanto a las empresas que se presentaron a la licitación, fueron cuatro: Geotecnia y Cimientos S.A. y Romano, César Atilio, con un presupuesto de 149.451.297,32 pesos; Dinale S.A., con un presupuesto de 153.357.718,40 pesos; Menara Construcciones S.A., con un presupuesto de 136.884.546,07 pesos; y Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Asistencial de Vivienda y Crédito Rafaela Limitada, con un presupuesto de 194.705.457,73 pesos. Vale recordar que esta es la primera etapa de la obra de saneamiento del canal. La otra se realizará en el barrio La Cañada (tramo Fader, desde Dimas Mateos hasta José Beltramino). En este último caso, la apertura de sobres se llevará a cabo el 30 de agosto. El evento se realizó al aire libre, respetando los protocolos sanitarios y con la colaboración del personal de Protección Vial y Comunitaria y la División de Protección Civil de Rafaela.