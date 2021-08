"Argentina es una máquina de impedir"

La rosarina Carolina Losada, precandidata a senadora por una de las internas de Juntos Por El Cambio, y el ingeniero Mario Barletta, precandidato a diputado nacional, estuvieron este viernes de visita en la Redacción del Diario LA OPINION para comentar sus ideales y objetivos de cara a las próximas elecciones del 12 de septiembre, que serán primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) con la finalidad de fijar a los mejores candidatos de los distintos espacios para las elecciones generales del 14 de noviembre para definir cargos en el Poder Legislativo (concejales, diputados y senadores). Ambos estuvieron acompañados por Leonardo Viotti, actual concejal de la ciudad y que va por una nueva reelección, y también por Germán Bottero, presidente del Concejo Municipal de nuestra ciudad e integrante de una lista de candidatos a diputados nacionales.



"DEJAR ATRÁS EL KIRCHNERISMO"

Durante la extensa charla, donde los visitantes se mostraron muy entusiasmados, nos comentaron sobre algunos de los tantos proyectos que tienen en carpeta ya en la cuenta regresiva de la campaña, donde restan 3 semanas para continuar recorriendo la provincia. Sobre el mensaje que vinieron a transmitir para los rafaelinos, Losada, conocida por haber sido la conductora de América Noticias, expuso que "primero que nada, nosotros queremos dejar atrás al kirchnerismo y a todo lo que representa. ¿Cómo? Con proyectos y con una mirada positiva hacia el futuro. Creemos que Argentina es un país que puede ser viable. Solamente tenemos que esperar que sea viable y generar políticas a largo plazo que lo hagan viable. Tenemos proyectos que tienen que ver con el campo y con darle, por ejemplo, una previsibilidad del campo, que es lo que más necesita y es lo que más venimos recogiendo en las diferentes visitas con productores agropecuarios o productores ganaderos en general, donde muchas veces invierten en algo o no pueden tener los tiempos biológicos de la actividad a la que se dedican. No pueden tener la cintura necesaria como para cambiar cada 15 días lo que te están pidiendo. Por lo tanto, tenemos un proyecto que le da 10 años de de esa estabilidad. Además, sacándole muchas de las pretensiones, bajando considerablemente algunas de las otras. Y por otro lado, dándole beneficios impositivos importantes a aquellos productores agropecuarios que baje, que inviertan, por ejemplo en riego, en semillas, en maquinaria agrícola, en todo lo que vaya generando trabajo al mismo tiempo y que mejore la productividad. El campo es el que trae el 70% de los dólares en Argentina, entonces, qué mejor que apoyar al campo para que sean muchos más los dólares que ingresen a la Argentina que tanto necesitamos. Pero además la industria también es importante. Nosotros hablamos con muchos industriales que nos dicen que no pueden traer la materia prima para fabricar. Si no puedo fabricar, no puedo producir. Y si no puedo producir, no puedo vender. Si no puedo vender, no puedo mantener mi planta de empleados. Entonces nosotros apostamos a ayudar al campo, a ayudar a la industria, a ayudar a los comercios, donde en el último tiempo se cerraron 90.000, dejando a tanta gente afuera del mercado laboral". A continuación, agregó que "creemos que la única salida que tiene este país es con la educación, con el campo, con la industria, con el comercio, con la generación de nuevos empleos. Y tenemos un proyecto también muy importante para la creación de empleo. Empleo para los más jóvenes y para los mayores de 45 años que se han caído del mercado laboral con esta cuarentena eterna. Por otro lado, la vuelta que le damos extra es la capacitación. Creemos que con la irrupción de la tecnología, el mercado laboral ha cambiado y va a seguir cambiando el 50% de los trabajos que hoy tenemos. Entonces queremos crear un observatorio de empleo que esté integrado por la industria, por las cámaras empresariales, por los sindicatos y por el gobierno, por supuesto, y que le indique a cada una de las personas cuáles son los empleos que hay en los lugares de cercanía. Entonces las familias no tienen que ser desmembradas y los chicos no tienen esa frustración tan terrible que es estudiar, capacitarte, ponerte las pilas, romperte el lomo y que cuando salís ves que en tu trabajo no tenés posibilidades".



"QUEREMOS CAMBIAR LAS COSAS"

Posteriormente, el ex intendente de Santa Fe sostuvo que "venimos recogiendo similares preocupaciones. La mayoría de los argentinos no quiere continuar por este sendero, el de la autocracia, el populismo, la dádiva al mantenimiento de la ignorancia como herramienta política y mantenimiento de la pobreza. Entonces es bueno también generar ideas, porque hay mucha gente que dice que se promete mucho y luego no se hace nada. Eso ha generado un mayor distanciamiento entre la política y la gente. Se ve claramente. Creo que la pandemia de la cuarentena administrada como la administró esta banda profundizó solo las distancias. Estamos encerrados en círculos de poder por intereses propios y nada más. Acá hay un problema político, y claro que tenemos que ganar sí o sí para que este gobierno no se quede con un cheque en blanco. Si esto pasa, nuestro destino es negro. Lo que planteó Caro es para el auxilio más inmediato para ir saliendo de este clientelismo eterno, del desempleo, etc. Es tremenda la inseguridad que hay en la provincia, donde no hemos progresado nada. ¿Qué pasa que no están las fuerzas federales acá? En algún momento hubo, ahora no las hay. Tenemos un proyecto que puede ser altamente significativo que es el de Infancias protegidas, que son penas que se incorporan para adultos que corrompan a los niños incorporándolos al delito. Hay que proteger al menor y queremos ir contra el mayor que lo corrompe. El narcotráfico se ha apropiado de muchas zonas de la provincia y la realizada es que en Santa Fe tenemos 3 veces más homicidios que la media nacional (15 cada 100 mil habitantes). Es para pensarlo y mucho. Y lo que nosotros advertimos es que nuestros representantes gubernamentales quieren esconder el problema debajo de la alfombra. Todos saben lo que pasa en los barrios y a los que venimos de afuera de la política, a tratar de romper con ese status quo, les molestamos. Cuando uno no hace nada respecto de un problema en particular y que es tan visible en toda la sociedad, está siendo cómplice". El ex rector de la UNL añadió también que "otro proyecto que queremos llevar a cabo inmediatamente es que se construyan 9 plantas más en Argentina con el objetivo de darle fuerte al hambre, para que la gente tenga una alimentación adecuada. Por eso digo que estas elecciones son muy importantes, porque tenemos muchos proyectos por hacer, hay mucho entusiasmo, queremos cambiar las cosas y solo pensamos en el rumbo del país. Acá hay claramente 2 opciones: o cambias o seguimos rumbo a la "argenzuela", a la autocracia, el populismo".



MÁS CONCEPTOS

En otro segmento de la entrevista, Losada manifestó que "yo me meto en política porque quiero sacar al kirchnerismo, dejar atrás a Cristina, al populismo. Tenemos candidatos, dentro de nuestro mismo espacio, como Federico Angelini, que si es elegido le estaría dejando su banca de diputados para la cuál la gente lo eligió durante 4 años a una persona que es kirchnerista, algo que no es menor. El diputado "cangurito" que va saltando de banca en banca es una falta de respeto a la democracia". En tanto, Barletta opinó que "hay otros problemas en la provincia que no se visualizan y que son trágicos. Uno es el de la educación, porque el país está en una situación que no tiene salida. Necesitamos lograr un proyecto educativo nacional, que haya igualdad de oportunidades y una educación de calidad. Vemos que si no hay una buena alimentación y educación desde chico, no hay futuro. Se necesita formar a docentes como una urgencia a largo plazo. El hecho de cerrarse las escuelas en la pandemia fue inentendible, al igual que la pasividad de las universidades, que siempre fueron factores de rebeldía y de críticas. Hay 65 universidades publicas que son todas kirchneristas, por eso se volcaron al silencio". Por último, acerca de porqué decidió dejar el periodismo para involucrarse en la política, la ex panelista respondió que "no se si es un retiro definitivo el que hago del periodismo. Hoy te digo que no estoy extrañando mi profesión de periodista, pero sí la sigo amando profundamente, pero estoy muy abocada y entusiasmada en poder cambiar las cosas. La única manera de hacerlo es con la política pese a que el periodismo hace un trabajo muy importante, en donde soy la primera defensora de la libertad de prensa. Mucha gente se está yendo del país porque no ve en la Argentina la posibilidad de nada. Eso es terrible, y queremos revertir ese flujo que se va, que vuelvan los argentinos que realmente quieran trabajar y vean en este país que pueden proyectarse. Argentina hoy el el país que más emigrantes jóvenes tiene en el mundo, y eso nos tiene que dar la pauta de que todo está mal acá. Hoy, Argentina es una máquina de impedir, y queremos revertirlo, ya que tiene que ser un país que vaya para adelante, que genere empleo y riqueza. Tenemos coraje para enfrentar lo que se viene y ahí estamos".



VIOTTI Y BOTTERO

Ya sobre el final del encuentro, Viotti dejó su mensaje: "de nuestra parte estamos trabajando en Rafaela llevando el mensaje de Caro y de Mario, que son dos personas con perfiles diferentes, pero con un mismo objetivo. Mario, con muchos años de experiencia en política con nuestros espacios en la ciudad y que está bien ligado a la gestión y con claras muestras de lo que se tiene que hacer bien en política. Y carolina es una persona que viene de otro ambiente, de otro tipo de trabajo, y tomó con mucha responsabilidad esta decisión de meterse en política para tratar de cambiar las cosas. El objetivo es mirar para adelante, y eso significa elegir personas nuevas y un modelo de país diferente. Los problemas que ellos hacen mención los tenemos también en Rafaela, como la inseguridad, falta de empleo, fundamentalmente para los jóvenes y también para los mayores de 45-50 años, que no puede reinsertarse. El golpe a la economía con el mal manejo de la pandemia está presente, la inflación golpea los bolsillos todos los días también son los verdaderos problemas que tienen los vecinos, como el problema de acceder al primer lote, al primer terreno. Hay que pensar, legislar, trabajar de cara a los problemas de los vecinos, no de los políticos". Por su parte, Bottero acotó que "me toca acompañar a Mario y darle territorialidad a la lista, que es lo más importante. Lo que quiere el rafaelino es poder trabajar, que no le cierren los comercios. Necesitamos que a los santafesinos nos dejen hacer lo que sabemos hacer, que es producir.