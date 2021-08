Arrestados por comprar iPhone con dólares falsos

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizó un allanamiento en una vivienda en calle Alem al 100 de la localidad de Hersilia (Departamento San Cristóbal) y detuvo a dos hombres con las mismas iniciales, uno sería empleado policial, en relación a una denuncia realizada por un hecho de "estafa".

Si bien los agentes no pudieron dar con el teléfono celular buscado en la propiedad, si lograron incautar armamento: dos escopetas calibre 16 doble caño yuxtapuesta además de prendas de vestir de interés para la causa y documentación del aparato celular malhabido.



EL HECHO

Todo se originó a raíz de una publicación en Marketplace de la red social Facebook ofreciendo para la venta un teléfono celular marca iPhone 11, el pasado 5 de agosto.

La víctima de esta estafa concretó la venta del aparato a través de un encuentro con un hombre cuyo perfil de Facebook era “CristianRodríguez”.

Luego de entablar varios mensajes via whatsApp acordaron la venta del aparato en U$S 700 dólares. Pactaron como punto de encuentro la Estación de Servicio YPF que se encuentra al lado de la Jefatura de Policía de Rafaela.

Luego de realizar el intercambio del teléfono por el dinero la víctima se percató de que los dólares eran falsos por lo que realizó la respectiva denuncia en la Comisaría 1a. de la Unidad Regional V (Rafaela).



INVESTIGACION

Los agentes policiales, luego de realizar distintas tareas tanto de campo como también a través de oficios dirigidos a las empresas de telefonía Claro, Personal y Movistar, pudieron recabar información favorable surgiendo que posiblemente el equipo telefónico denunciado lo estaría utilizando un sujeto de iniciales CAR, oriundo de la localidad de Hersilia.

Interviene en la causa la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela, en la persona del fiscal Guillermo Loyola y de la Dra. Silvina Verney, por los delitos de "estafa" y "tenencia indebida de arma de fuego".