Desde la Comuna de San Vicente se difundieron las bases y condiciones para intervenir en un concurso literario, texto que se reproduce en esta página.Organizado por la Biblioteca Popular Mariano Moreno junto a la Secretaría de Cultura de la Comuna de San Vicente llega el segundo Certamen Literario denominado “2083… relatos de la ciudad de San Vicente en el año de su Bicentenario”.El proyecto forma parte de las políticas de fomento a la producción literaria local, incentivando la escritura, el desarrollo de la creatividad y la comunicación. Esta propuesta apunta a fusionar a San Vicente con la Literatura futurista, desde una mirada cercana a la ciencia-ficción y a la anticipación científica.De esta manera se propicia descubrir y valorar a quienes poseen talento y dedicación para la producción escrita de los géneros literarios propuestos para concursar.Podrán participar escritores y escritoras residentes o no en la localidad, que cuenten a la fecha de cierre del certamen con dieciséis años o más.: San Vicente en el futuro. Relatos de la ciudad en el año 2083.GÉNERO: NARRATIVA Y POESÍA- Los trabajos deben ser originales e inéditos, por lo que no deben haber sido publicados ni formar parte de obras previas.- Sólo se aceptará 1 (una) obra por persona.- El jurado tendrá en cuenta el valor literario de las obras, el respeto por la ortografía, la sintaxis, la puntuación, y demás aspectos que caracterizan a la lengua castellana.- Los participantes se comprometen a mantener indemne a la Comuna de San Vicente, frente a cualquier reclamo y/o acción judicial o extrajudicial efectuada por un tercero alegando directa o indirectamente que los derechos sobre la obra, su título, texto, y/o cualquier otro elemento integrante de la misma, violan, infringen, afectan, limitan y/o de cualquier otra manera lesionan un derecho de propiedad intelectual o industrial.Estará integrado por 2 (dos) representantes de la Comisión Comunal y 3 (tres) de la Comisión Directiva de la Biblioteca. Los mismos son:María Asunción Gieco - Verónica Giussani - Laura Pairetti - Mónica Pascual - Jorge Druetto- El fallo será inapelable.- El mismo será difundido por medios televisivos, radiales e informáticos. - Los trabajos no seleccionados podrán ser retirados personalmente o por persona autorizada, hasta 60 días subsiguientes a la proclamación de los ganadores. Cumplido ese lapso, no habrá lugar a reclamo.- Quedan excluidos de este certamen los miembros de la Comisión Comunal y de la Comisión Directiva de la Biblioteca “Mariano Moreno”.- Los trabajos serán recepcionados en el despacho de la Secretaría de Cultura desde el 10 de septiembre hasta las 12 del 17 de septiembre.- Tamaño de la página: A4- Fuente: Times New Roman.- Estilo de fuente: normal.- Margen: normal.- Tamaño de fuente: 12.- Interlineado: 1.5 Formato Word.- Extensión: 5 (cinco) páginas como máximo.El participante deberá presentar su producción en un sobre A4 identificado con el nombre del certamen, el título de la obra y el seudónimo del autor. En el interior deberá colocar además, un sobre pequeño cerrado identificado con el seudónimo, que contenga nombre y apellido completo del autor/a de la obra, dirección, DNI, teléfono y correo electrónico.