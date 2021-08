Adelante Sunchales presentó su lista

Tal como fuera anunciado oportunamente, el pasado miércoles, en la Plaza Raúl Alfonsín, la lista encabezada por Pablo "Colo" Ghiano tuvo la oportunidad de dar a conocer su proyecto electoral. La actividad estuvo acompañada por el intendente Gonzalo Toselli y Vicepresidente Nacional del Partido GEN, quien mostró su total apoyo al equipo.

Es importante recordar que Adelante Sunchales forma parte del Frente Progresista y se presenta como la opción que conjuga la experiencia y la juventud. Se dieron a conocer sus ejes de trabajo, los valores que los representan y los temas que los movilizan dentro de la política.

Cercanía en los barrios, empleo joven y emprendedurismo, personas adultas mayores, juventudes, actividad física y deportes, fueron los temas principales de la presentación que fue transmitida en vivo por las redes sociales oficiales de Pablo Colo Ghiano.



La lista completa:

1 - Pablo Ghiano. Profesor de Educación Física. Subsecretario de Educación, Salud y Convivencia de la Municipalidad de Sunchales

2 - Mónica Hoyos. Docente de Educación Especial. Ex funcionaria, Ex directora. Con inmensa experiencia en instituciones de la ciudad.

3 - César Marchisone. Empleado. Ex empleado de SanCor.

4 - Yohana López. Acompañante Terapéutica. Referente del Fútbol Femenino.

5 - Alberto Beto Jaime. Empleado. Miembro de la comisión vecinal de Barrio Moreno.

6 - Angela Pini Goitre. Trabajadora Rural. Incansable colaboradora de las instituciones locales.



Se recuerda además que los candidatos están disponibles de lunes a viernes en Dentesano 689 (Ateneo Sunchales) y los fines de semana se encuentran en la carpa naranja en los barrios de la ciudad.