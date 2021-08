Aguardando el nuevo DNU

Este viernes 20 de agosto vence el Decreto de Necesidad y Urgencia que rige en todo el territorio provincial y el cual dispone la no presencia del público en los diferentes eventos deportivos.

Lo que ocurra en el transcurso del día, ante el inminente anuncio del nuevo DNU que regirá desde mañana, será indispensable para el regreso de los torneos de Liga Rafaelina de Fútbol. Si bien se espera y prevé -según trascendidos- que se habilite el retorno del público a los estadios aún no es oficial y de ello depende el retorno o no de la competencia.

El propio ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, adelantó en las últimas horas que se autorizará el regreso del público en las diferentes ligas regionales. Lo que resta confirmar es si será a partir de este fin de semana y con qué cantidad de espectadores.

En caso de no habilitarse el ingreso de gente a las canchas, este mismo viernes se realizará una reunión extraordinaria vía zoom con los diferentes delegados de los clubes y se tomará una determinación ante la programación que rige para el fin de semana.