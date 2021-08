No quedan argentinos en Cincinnati

La derrota de Diego Schwartzman a manos de Casper Ruud en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati puso fin a la participación argentina en el certamen que forma parte de la gira sobre cemento previa al US Open, que comenzará el lunes 30 de este mes en Nueva York.

“El Peque”, situado en el lugar 14 del escalafón ecuménico, se instaló en los octavos de final tras dejar en el camino al británico Daniel Evans (28) y al estadounidense Frances Tiafoe (51). Pero no pudo ante el noruego, cayó en sets corridos y se despidió del torneo.

Ruud se impuso 6/4 y 6/3 y accedió a cuartos de final.

El argentino, de 29 años, tiene no obstante un historial favorable sobre Ruud, al que venció cuatro veces, en Australia, Río de Janeiro y Hamburgo, en 2018, más el año pasado en la edición de Cincinnati que se jugó en Nueva York por la pandemia de coronavirus, mientras que perdió dos veces este año, en Montecarlo y “Cincy” este jueves.

Un rato antes se había despedido también Guido Pella, al caer frente al alemán Alexander Zverev (por 6/2 y 6/3 ).

El Masters 1000 de Cincinnati no tiene en su actual edición al campeón de 2020, el serbio Novak Djokovic, y tampoco al español Rafael Nadal. Ambos volverán a jugar en el US Open que se llevará a cabo en Nueva York la última semana de agosto y a primera de septiembre.

Por su parte, otras dos figuras, el suizo Roger Federer, siete veces campeón en Cincinnati, y el austríaco Dominic Thiem, anunciaron en los últimos días que no volverán a jugar lo que resta de 2021 debido a sus lesiones en la rodilla derecha y muñeca derecha, respectivamente.