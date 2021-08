Básquet de la Rafaelina

Este viernes se pondrá en marcha la quinta fecha del torneo Preparatorio de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol.

El programa: Hoy: 21:00hs Atlético de Rafaela vs Argentino Quilmes (Zona A); y Unión de Sunchales vs Peñarol (Zona B); 21.30hs Ben Hur vs Independiente (Zona B). Martes 24/08: 21:00hs Libertad vs 9 de Julio.

Las posiciones están de la siguiente manera: Zona A: Libertad 8, puntos; Atlético y Quilmes 6; 9 de Julio 4.

Zona B: Unión e Independiente 7 puntos; Ben Hur 6; Peñarol 4.

Este viernes se reanudará el torneo Femenino de Primera División con la segunda fecha. Jugarán desde las 21.30 Libertad vs Unión e Independiente de Ataliva vs Ben Hur.