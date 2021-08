Cruces en el Senado por el escándalo de Olivos

BUENOS AIRES, 20 (NA). - La polémica por la foto del festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la quinta de Olivos junto al presidente Alberto Fernández en plena cuarentena se coló hoy en la sesión del Senado, donde Juntos por el Cambio repudió el hecho con duras críticas y el Frente de Todos respondió con cuestionamientos a la gestión anterior.

El jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff, tomó la palabra en el tramo inicial de la sesión para presentar una declaración de repudio y expresó: "Todos sentimos que nos tomaron el pelo. Hacíamos esfuerzos al no ver a un familiar y Olivos era un carnaval, una fiesta que encabezaba el Presidente de la República".

El senador radical por Formosa sostuvo que "es una falta de respeto que mientras no se podía estar con los familiares en los momentos más duros se brindaba en la quinta presidencial" y consideró "el sistema político" entero debería repudiar el episodio. "Lo que nos pasó es mucho más fuerte que la pérdida de credibilidad en la palabra presidencial", sostuvo Naidenoff.

Luego tomó la palabra el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, que chicaneó a su par opositor y comprovinciano al anticipar otros "repudios" que presentaría el oficialismo. "Vamos a dar tratamiento a estos temas y tenemos una listita también de cosas con las que no estamos de acuerdo y repudiamos, y queremos que todo se trate en forma conjunta", inició Mayans. Seguidamente, indicó que el oficialismo presentará una declaración de repudio contra "la escandalosa deuda externa del gobierno anterior, sin tratamiento del Poder Legislativo". "

De esta manera, la sesión que se llevó a cabo luego de un mes sin debates y en plena campaña para las elecciones primarias (PASO) del 12 de septiembre se vio atravesada por la polémica que se convirtió, precisamente, en uno de los temas principales de la disputa dialéctica de cara a los comicios.



TASAS DE SERVICIOS

El Frente de Todos logró ayer darle media sanción en el Senado a dos proyectos de ley impulsados por Oscar Parrilli para limitar las tasas de interés por mora en el pago de servicios públicos y privados, y de tarjetas de crédito. El oficialismo reunió 38 votos afirmativos, en tanto que los senadores de Juntos por el Cambio, que argumentaron en contra de los proyectos, se ausentaron al momento de la votación para no quede registrado el rechazo a una ley que es presentaba como un beneficio para usuarios y consumidores.

La primera norma aprobada señala que la tasa de interés que las empresas de servicios aplican por mora a usuarios residenciales, cooperativas, clubes de barrio y otras entidades en ningún caso "podrán exceder la tasa pasiva de personas humanas" para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina, "correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras" por gastos administrativos o por cualquier otro concepto.

Según precisó Parrilli, miembro informante del oficialismo, actualmente las empresas de servicios están autorizadas a aplicar tasas por mora de un 50% por encima de la tasa que determina el Banco Nación.

El otro proyecto que tiene como autor a Parrilli tiene que ver con la limitación de las tasas de interés por mora en el pago de tarjetas de crédito. De acuerdo al legislador oficialista, la idea es "volver a la regulación que quitó" el ex titular del Banco Nación Federico Sturzenegger en 2015, de manera tal de "poner equidad y evitar abusos de posición dominante".

En este caso, también se impuso en el texto de la norma el día 10 como fecha tope para el primer vencimiento del pago de la cuota de tarjeta de crédito.