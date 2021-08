NOTICIAS AL CIERRE

COMPENSACIÓN DE $ 1.200 MILLONES AL

AUTOTRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El Gobierno estableció una compensación de emergencia por $1.200 millones a las empresas de autotransporte de pasajeros de larga distancia, con el fin de garantizar "la conectividad nacional y las fuentes laborales" en el marco de la crisis sanitaria. Esa asistencia se abonará por única vez en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $600 millones cada una de ellas, bajo el Régimen de Compensaciones Tarifarias al Transporte Automotor de Pasajeros de Larga Distancia.



EN JULIO, EL SUPERÁVIT COMERCIAL

FUE EL SEGUNDO MÁS ALTO DEL AÑO

BUENOS AIRES, 20 (NA). - La Argentina alcanzó durante julio un superávit comercial de US$ 1.537 millones, la segunda cifra más elevada del año, producto de un fuerte incremento en las exportaciones. Las ventas al exterior alcanzaron el mayor nivel desde mediados de 2013, informó el INDEC. El resultado comercial de julio fue producto de un volumen de exportaciones de US$ 7.252 millones, mientras que las importaciones se ubicaron en US$ 5.715 millones. En el caso de las ventas externas, el nivel fue el más elevado desde junio de 2013.



LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

CRECIÓ 2,5% EN JUNIO

BUENOS AIRES, 20 (NA). - La actividad económica creció 2,5% en junio respecto de mayo, y 10,8% interanual, mientras en los primeros seis meses del año la recuperación se acercó al 10%, informó el INDEC. Así, la actividad cumplió el cuarto mes consecutivo de mejora y acumula en el primer semestre un alza del 9,7%. La economía logró crecer respecto del mes anterior luego de cuatro descensos consecutivos, y se ubica 2,2% por debajo del nivel prepandemia de febrero del 2020.



MALVINAS: HALLARON RESTOS DE CINCO

SOLDADOS ARGENTINOS NO IDENTIFICADOS

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, afirmó ayer que hallaron restos de cinco combatientes argentinos no identificados en el cementerio de Darwin en las Islas Malvinas. "Se encontraron preliminarmente restos de al menos cinco personas", indicó Filmus en el marco del trabajo que realiza el equipo forense del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para la identificación de los restos de combatientes argentinos no identificados sepultados en la tumba C.1.10. del cementerio de Darwin.



SE CREARÁ UN CÓDIGO QR PARA

SIMPLIFICAR PAGOS POR TRANSFERENCIA

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Las entidades financieras y los prestadores de sistemas de pagos deberán generar en 60 días un código QR que identifique cuentas de sus clientes comerciales, para poder recibir en forma simple y rápida transferencias inmediatas o pagos, según una resolución del Banco Central. En la actualidad, los comercios pueden ofrecer el sistema para recibir pagos a través de los aceptadores o procesadores de pagos que les ofrezcan el servicio. Este nuevo QR se diferencia porque identifica directamente la cuenta del comercio, permitiendo la acreditación inmediata vía transferencia, con la menor comisión del sistema.



SIGUE EN ALZA LA DEMANDA ELÉCTRICA

PERO AÚN NO RECUPERA EL NIVEL DE 2018

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El consumo eléctrico se mantuvo durante julio en niveles inferiores a registrado en el mismo mes de 2018, como consecuencia de una recuperación de la demanda residencial e industrial, pero con una caída en la comercial, según un informe privado.



LA ARGENTINA PODRÍA RECURRIR

A MÁS DEGS PARA PAGARLE AL FMI

BUENOS AIRES, 20 (NA). - La Argentina podría contar con más recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) además de los US$ 4.343 millones por Derechos Especiales de Giro (DEGs) que recibirá el 23 de agosto, si se resuelve la posible reasignación de recursos de los países desarrollados, pero ese beneficio estaría condicionado a la negociación de un programa especial con el organismo.