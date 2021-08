Oficializarían el embarazo de Fabiola Yañez

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El Gobierno nacional oficializaría "el fin de semana" el embarazo de la primera dama Fabiola Yañez, tras los rumores que comenzaron a generarse luego de una insinuante fotografía que publicó en sus redes sociales.

Así lo anticiparon a NA fuentes de la Casa Rosada, que precisaron que el anuncio "seguramente se se realizará con un posteo" en la cuenta personal de la primera dama en la red social Instagram.

"La oficialización de la noticia se va a realizar el fin de semana", resaltaron a Noticias Argentinas fuentes con despacho en Balcarce 50. En ese marco, indicaron que la idea es "esperar al fin de semana para dar a conocer la noticia", por lo que desde el equipo de comunicación de Yañez respondieron a esta agencia que por el momento no contaban con "información oficial" al respecto.

Desde el área de comunicación de la Presidencia, diversas fuentes dijeron no saber respecto de la noticia del embarazo de la primera dama, mientras que una alta fuente del Ejecutivo nacional subrayó: "No lo sé, el Presidente no me lo contó". En esa línea, diversas fuentes del área de comunicación presidencial se encargaron de no desmentir ni confirmar la noticia, con el propósito de seguir la estrategia establecida para su comunicación oficial.

El rumor en torno al embarazo de la primera dama se gestó en la noche del pasado sábado, cuando Yañez publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se la podía observar sentada y tocándose la panza de manera sugestiva.

La fotografía fue tomada durante una actividad que la primera dama compartió con el jefe de Estado en la provincia de Misiones, con el propósito de anunciar el lanzamiento de la segunda edición del programa de estímulo al turismo PreViaje.