Se profundiza la crisis de la empresa láctea SanCor

FOTO ARCHIVO SANCOR CUL. Pese a las ventas de activos, no logra recuperarse.

FOTO ARCHIVO SANCOR CUL. Pese a las ventas de activos, no logra recuperarse.

Ante la crisis sin fin que atraviesa SanCor Cooperativas Unidas Limitada, que tiene su sede central en Sunchales, el gremio de Atilra adelantó que implementará un plan de lucha a nivel nacional para que "quienes deban aplicar las soluciones de fondo, lo hagan".El Consejo Directivo Nacional, el Plenario de Secretarios Generales, el Plenario de Rama y las y los Delegados de base de Atilra de todo el país, que se reunió ayer, recordar que "la empresa SanCor Coop. Unidas Ltda., manifestando apoyo del Gobierno nacional, había asumido el compromiso de concretar soluciones de fondo que reestablezcan la producción y el cumplimiento de sus obligaciones laborales para con las y los trabajadores"."Pese al enorme esfuerzo desplegado a lo largo del tiempo por parte de los propios compañeros y compañeras y también por nuestra Asociación Sindical en el sentido de seguir asistiendo sanitariamente a las y los trabajadores y sus respectivos grupos familiares, el compromiso asumido por la empresa en la práctica no se concretó", subrayó el gremio lechero en un comunicado.En este contexto, alertó que "por la gran importancia social, histórica y política de la empresa en el concierto de la industria lechera argentina y por su innegable y virtuoso impacto hacia el interior del país, su eventual desaparición implicará consecuencias negativas cuya magnitud no puede ni debe ser ajena a la responsabilidad que le cabe asumir no solo a los directivos de la empresa, sino también a las cámaras empresarias del sector como a nuestro Gobierno nacional".Ante esta agonía de SanCor, el gremio anticipó que "al amparo del art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional, la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Asociaciones Sindicales, marcharemos en defensa de la fuente de trabajo y la subsistencia del vasto tejido social en riesgo que de ella depende, instrumentando desde nuestro sector acciones sindicales que abarquen la totalidad del universo lácteo argentino, hasta que quienes deban aplicar las soluciones de fondo, lo hagan".El documento evidencia una fuerte crítica a las actuales autoridades de la láctea sunchalense que dejó de ser cooperativa en 2018, cuando para superar la crisis aprobó una reforma del estatuto y la venta de numerosos activos. "En anteriores oportunidades, sin comprender la profundidad de la dramática situación, las autoridades mencionadas precedentemente nos solicitaron la postergación de nuestras acciones con promesas de reactivación que jamás cumplieron, debiendo siempre y únicamente la entidad sindical, su sistema de salud y los trabajadores, soportar todo el peso de la larga crisis. Es por ello que los hacemos directa y exclusivamente responsables de los efectos que las medidas puedan causar", concluye el comunicado de Atilra.