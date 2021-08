"PreViaje": fue presentada la segunda edición del programa

La Cámara de Agencias de Viajes y Turismo de Rafaela y la Región presentó este jueves, a través de una conferencia de prensa, la segunda edición del programa nacional “PreViaje”, incentivos a la preventa de servicios turísticos nacionales. Formaron parte de este relanzamiento Jorge Bartomioli, Agustín Arese, Eduardo Tomassi y Gweltaz Radenac, quienes explicaron en el inicio que "estamos muy contentos de presentar esta segunda edición del programa Previaje y también para comentar que hubo una renovación de autoridades en nuestra cámara, ya que se renovaron autoridades el 16 de junio pasado durante la asamblea ordinaria, donde quedó como presidente Agustín Arese, Ricardo Tomasi como vicepresidente, Jorge Bartomioli como secretario, María José Guiñazú como tesorera y otros 6 vocales. Estamos todos contentos en seguir participando en esta institución".

Con posterioridad, y ya con con respecto al Previaje, Arese sostuvo que "estamos con muchas expectativas con esta nueva herramienta que no va a ayudar a volver al ruedo, donde se beneficia, obviamente, al pasajero en la compra de servicios, y le inyecta movimiento a nuestra actividad, donde como todos saben, venimos de casi 2 años de parate por la pandemia del coronavirus y que no ha golpeado como a todos. Hoy, gracias a Dios, con la vacunación, con la merma en los casos y cuidándonos, como siempre, nos encontramos muy expectantes con esta nueva temporada que se avecina".



CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA

En relación a esta novedad, Bartomioli explicó detalladamente que "el viaje consiste en un mecanismo que incita al público a la compra de servicios turísticos desde el 12 de agosto hasta el 31 de diciembre del 2021 y beneficia el reintegro del 50% del valor de la compra a través de una tarjeta de crédito o de la billetera virtual del Banco Nación a partir del inicio de su viaje desde noviembre del 2021 y durante todo el año 2022. Hay fechas sectorizadas, como por ejemplo si se viaja en noviembre de este año tiene que realizar su compra antes del 31 de agosto del 2021. Si se desea viajar en diciembre del 2021, puede comprar hasta el 30 de septiembre del 2021. Si se pretende viajar en enero del 2022, puede comprar hasta el 31 de octubre de este año y si se desea viajar en febrero del 2022 en adelante, se puede comprar hasta el 31 de diciembre de este 2021". A continuación, el propio Bartomioli ejemplificó comentando que "un pasajero viene a la agencia, quiere ir a Bariloche 7 noches en aéreo y tiene un costo de 50.000 pesos por persona. Entonces, de ese valor, van a tener un reintegro de 25.000 pesos , o sea el 50%. Aquí se habla de un tope hasta 100.000 pesos. Por ejemplo, si son 5 pasajeros el costo sería de 250.000 pesos, con lo cuál el reintegro será de 125.000. Entonces aquí decimos que se pueden desdoblar las facturas para que pueda cada uno llegar al tope del reintegro. Pero si dos pasajeros suman 100.000 pesos el reintegro será de 50.000. Esos 50 mil, a partir de que comienza el viaje, se puede hacer compras en cualquier lugar del destino con su tarjeta o la billetera virtual del Banco Nación. Se pueden hacer gastos en restaurantes, regalos o en cualquier comercio inscripto como prestador previaje en cualquier parte del país. Esto es a nivel nacional, exclusivamente, y no se puede salir del país. Todo lo que sea gastos en destino se puede utilizar. Si le sobró o si bien no quieren utilizar el reintegro en el destino, con ese dinero pueden comprar otro viaje y si lo compran dentro de este año, pueden utilizarlo para viajar a partir de febrero del 2022 van a tener también ese 50% de más porque lo compraron dentro del plazo agosto-diciembre 2021".



BALANCE POSITIVO

Ya sobre el cierre, haciendo referencia de la primera edición, en cuanto a su experiencia, explicaron que "fue una incertidumbre para todos, pero la sorpresa fue buena. Hubo casos que el algunos destinos, como era muy nueva la herramienta, ibas a un restaurante y no tenías el previaje. Después salía, iban a otro y sí lo tenían. Por eso siempre le aconsejamos a los pasajeros que antes de hacer una compra primero consulten si tienen este programa para luego poder contar con el beneficio. Y en cuanto al balance de lo que fue el primer previaje lo hemos visto muy positivo, más allá de algunos problemas que surgieron y que luego se fueron solucionando. Pero en sí, la herramienta es muy buena.



MAS INFORMACIÓN

La Cámara de Agencias de Viajes y Turismo de Rafaela y la Región (CAVYTRR) invita a los rafaelinos interesados en el programa a acercarse a su agencia de viajes de confianza para obtener más datos y comenzar a organizar su próximo viaje, o bien ingresando a la página web del programa: https://www.previaje.gob.ar/.