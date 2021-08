14 nuevos casos en Rafaela

Al igual que el miércoles, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó otros 14 casos más de coronavirus en Rafaela, que desde marzo del año pasado a esta parte tiene un acumulado de 14.662 contagios. En tanto, 87 son los vecinos que se encuentran cursando actualmente la enfermedad y 268 son los que están llevando a cabo el aislamiento obligatorio. Además, los recuperados oscilan en 14.256, mientras que en las últimas 24 horas no se reportaron fallecimientos, con lo cuál continúan siendo 319 los decesos de ciudadanos rafaelinos a causa de esta letal enfermedad. Con respecto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", las autoridades sanitarias locales informaron que se encuentran internados 11 pacientes Covid-19 positivos, con una ocupación del 38%, y 5 pacientes sospechosos y No Covid (45% de ocupación) en UTI. Y a su vez, hay 8 pacientes Covid-19 positivos y 29 pacientes sospechosos, pediátricos y NEO en sala general.

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó 718 nuevos contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula 461.619, de los cuáles 41.648 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 419.971 por laboratorio. Rosario registró 221 positivos, la ciudad de Santa Fe 88, Ceres 16, Esperanza 9, Franck 7 y Santo Tomé 6, entre las ciudades más complicadas. En el resto de las localidades del Departamento Castellanos, se detectaron 2 casos en Sunchales y 1 en Ataliva, Bella Italia, Eusebia y Carolina, Frontera. Son 172 las personas internadas en UTI en hospitales provinciales y 290 en sala general, 12.754 son activos, 440.780 los recuperados, y se informó el fallecimiento de 28 personas con Covid-19 en la provincia, que totaliza 8.085 víctimas fatales. Hasta el momento en la provincia fueron vacunadas 3.237.109 personas de las 3.290.155 dosis que recibió Santa Fe.



LOS NO INSCRIPTOS

Mientras tanto, el 15% de la población mayor de 18 años que vive en la provincia de Santa Fe, y que puede recibir la vacuna contra el Covid, todavía no se inscribió. Según datos oficiales se trata de 316.349 personas que no se registraron en la página por diversas razones. Por eso, hay equipos de salud que están abocados especialmente a detectarlos y acercarlos a los centros de vacunación u ofrecerles la inoculación en su domicilio si es necesario.

De acuerdo a los informes de la cartera sanitaria provincial, la población mayor de edad está estimada en 2.616.765 y hasta este miércoles se habían anotado 2.300.416, aunque hay nuevos ingresos en forma diaria. Miedo al pinchazo, temor a las posibles reacciones adversas de una vacuna nueva, desconocimiento sobre el mecanismo de inscripción, apatía, se anotan entre las principales razones que esgrimen aquellos que comentaron su negativa al personal de salud.

Antivacunas militantes “hay muy pocos”, mencionaron funcionarios de dicha área, aunque reconocieron que sí se instaló un temor desmesurado en algunas personas que han escuchado y visto en distintos medios de comunicación, particularmente en redes sociales, mensajes en contra de la campaña basados en teorías alejadas de las evidencias científicas. “Les explicamos, charlamos con ellos, escuchamos sus dudas y muchos terminan vacunándose”, mencionaron.