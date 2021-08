El paro de los municipales tuvo un alto acatamiento

Con un alto acatamiento en reclamo de una recomposición salarial, la FESTRAM llevó a cabo este jueves un paro de 24 horas a pesar de las negociaciones que no prosperaron a último momento entre la provincia y los distintos municipios y comunas para evitar la medida de fuerza. Cabe consignar que en lo que va del año, los salarios de los trabajadores municipales subieron un 26% mientras que la inflación acumulada de enero a julio supera el 29%. Con respecto a Rafaela, se garantizaron guardias mínimas en las áreas de control y salud, mientras que la Municipalidad y sus dependencias descentralizadas permanecieron cerradas, no hubo servicio de minibuses y no se cobró el estacionamiento. De todos modos, si no se llega a un acuerdo paritario durante las próximas horas, para la próxima semana, durante el martes y miércoles, está previsto un nuevo paro, pero por 48 horas.Mientras tanto, Darío Cocco, secretario general del SEOM Rafaela, le comentó a este Diario que "la medida gremial que se realizó este jueves salió muy bien, ya que el acatamiento fue un cien por cien tanto en Rafaela como en toda la provincia. Y con respecto a la nueva medida de fuerza prevista para la próxima semana, está totalmente ratificada. Hasta el momento, no hemos sido convocados para una nueva reunión por parte del gobierno provincial para las próximas horas, pero creemos que las negociaciones están todas abiertas, y es lo que estamos esperando. A partir de allí, estamos esperanzados en poder resolver esta situación durante la semana que viene".REPRESIONES Y MANIFESTACIONESPor su parte, desde FESTRAM comunicaron este jueves que "el ejercicio constitucional al derecho de huelga tuvo como respuesta una violenta represión de la Policía de la Provincia, cuyo saldo fue de varios trabajadores heridos en la ciudad de Las Rosas. La Policía -que actuó sin orden judicial- responsabilizó al Ministerio de Seguridad de haber autorizado dicha represión. Desde el mes de Abril FESTRAM viene reclamando reunión de la paritaria municipal (Ley 9.996), al conocerse los números del IPEC que determinaron una inflación superior al aumento salarial acordado. En esa instancia, la Organización Sindical solicitó a los Intendentes paritarios que anticipen a Julio la última cuota del aumento e iniciar sin conflicto una nueva política salarial no inferior al 45% y la garantía de actualización para que los salarios superen no menos de 3% la inflación anual acumulada. La Federación expuso reiteradamente que los recursos crecieron muy por encima del incremento del costo salarial, generando una diferencia extraordinaria en las arcas municipales, que ya se habían ahorrado más de 10 mil millones en salarios del 2020 por haber dilatado un acuerdo". A continuación, se informó que "al no entender la grave situación económica que atraviesan la mayoría de los trabajadores municipales y comunales –quienes fueron declarados esenciales desde el primer minuto de la pandemia aunque tienen gran parte de las escalas por debajo de la línea de pobreza- se pidió a las autoridades que actúen en consonancia con el Gobierno Nacional, en referencia a superar con los salarios los índices inflacionarios o interpretar la actitud del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que anticipó el aumento salarial y reabrió paritaria, al igual de lo ocurrido en Córdoba, donde los empleados estatales culminaron con un aumento anual de 45,5%. Es este un momento especial, donde a pesar de atravesar una pandemia, las cuentas públicas se encuentran en una muy buena situación, lo que genera sospechas del destino de los fondos ante un proceso electoral".También en la nota se especifica que "hay Municipios que pagaron el 35% desde el mes de marzo, Intendentes Justicialistas y Radicales de importantes municipios se manifiestan a favor del reclamo y el Intendente de Rosario ha expresado públicamente que tiene recursos para afrontar la demanda de los trabajadores. Así, la negativa de llegar a un acuerdo es encabezada por los representantes del Gobierno Provincial y del municipio capitalino. En el marco de esta negociación estancada trabajadores municipales de la ciudad de Santa Fe manifestaron su descontento, primero con cortes de calles y luego con Asambleas en apoyo al reclamo salarial llevado adelante por todos sus pares de la Provincia". Y por último, de cara a lo que se viene, la nota se cierra mencionando que "ante la falta de respuesta y la acción represiva sostenida en la Municipalidad de Las Rosas se ratifica el paro de 48 horas, los días martes 24 y miércoles 25 de agosto y se analizan movilizaciones de protesta en distintas localidades y otros ámbitos municipales".