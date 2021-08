Policía preso: extorsionó a supermercadista chino

El uniformado tiene 40 años, y exigió ilegalmente más de medio millón de pesos. La pena de 5 años es de cumplimiento efectivo y no podrá ejercer cargos públicos durante 10 años. Su compañero está imputado como coautor.

Un policía de 40 años identificado como Diego Martín Colman fue condenado a cinco años de prisión efectiva por la coautoría de una extorsión cometida en un supermercado de San Jorge (departamento San Martín).La sentencia fue dispuesta por el juez José Luis García Troiano en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Por su parte, los fiscales que llevaron a cabo la investigación de lo ocurrido son Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez.Los funcionarios del MPA indicaron que “al condenado además se le impuso una inhabilitación absoluta por diez años, por lo que no podrá ejercer cargos públicos durante ese plazo”.En relación a ello, manifestaron que “Colman utilizó con fines delictivos los conocimientos y las herramientas de trabajo que el Estado le proveyó para brindar seguridad a la ciudadanía”.“Entre el miércoles 5 y el viernes 7 de junio de 2019, el condenado abusó de sus funciones junto a otro uniformado”, sostuvieron Hernández y Jiménez. “De acuerdo con un plan previo, se distribuyeron roles y tareas para obligar a un hombre a entregarles 550.000 pesos en efectivo”, aseguraron.“A raíz de que días antes la víctima había estado involucrado en un siniestro vial, los policías la amenazaron con secuestrarle una camioneta y su licencia de conducir si no les daba el dinero exigido”, plantearon los fiscales.Asimismo, remarcaron que “los agentes se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad en la que estaba el hombre por ser de nacionalidad china y por tener dificultades para comprender el idioma local”. En tal sentido, agregaron que “a sabiendas de su condición de migrante, le advirtieron que, sin pagarles, no iba a poder salir del país por un largo tiempo”.Los funcionarios del MPA afirmaron que “producto de la intimidación, el hombre abonó la suma requerida”, y detallaron que “el pago fue realizado dentro de un supermercado”.Por otro lado, Hernández y Jiménez narraron que “tras la extorsión, los uniformados redactaron un acta en la que insertaron declaraciones falsas vinculadas al incidente de tránsito protagonizado por la víctima”. Al respecto, subrayaron que “ambos policías actuaron con conciencia de que su conducta era ilegal”.Hernández y Jiménez precisaron que “Colman fue condenado como coautor de los delitos de extorsión y de falsedad ideológica en instrumento público calificada (por haber sido cometida con abuso en sus funciones)”, y aclararon que “el hombre de 40 años reconoció su responsabilidad penal”.Además, los fiscales expresaron que “la Defensa aceptó la atribución delictiva que propusimos, la pena impuesta y el procedimiento abreviado elegido para el juicio”, y manifestaron que “la víctima fue notificada y brindó su conformidad”.En cuanto al otro agente policial, Hernández y Jiménez explicaron que “sus iniciales son DAV, está imputado como coautor y su situación procesal se encamina a resolverse en las próximas semanas”.Según informaron, “solicitamos la apertura de un juicio abreviado y el caso será tratado en una audiencia que está programada para el viernes 20 de agosto (por el día de hoy)”.