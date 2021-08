El Gobierno ya tiene el “Plan Ganadero”, pero la cadena exige mucho más

A casi dos meses del anuncio de un “Plan Ganadero” que ya debería haberse conocido, en las últimas horas trascendió un borrador con los principales lineamientos que el Gobierno nacional busca impulsar, pensando en el desarrollo y crecimiento de la actividad. Sin embargo, las primeras repercusiones han sido desfavorables, básicamente porque los postulados son un conjunto de buenas intenciones que difícilmente puedan llevarse a la práctica en un contexto de incertidumbre total, a partir de las decisiones oficiales que todavía mantienen el cierre parcial de las exportaciones de carne bovina.

Los principales puntos que impulsa el Plan Ganadero, presentado por el Gobierno al Consejo Agroindustrial Argentino, son prácticamente los mismos que otros gobiernos han pensado y elaborado en otras oportunidades, conocidos y escuchados hasta el hartazgo por la cadena, consciente que la teoría resulta tan agradable y atractiva, como engañosa.

En ese sentido, pueden destacarse los siguientes aspectos: propiciar el incremento de la implantación de pasturas, verdeos y forrajes conservados y su aprovechamiento; promover la eficiencia y sostenibilidad de la cría y recría vacuna en distintas macroregiones ganaderas, considerando el contexto agroecológico y socioeconómico específico de los distintos estratos productivos de cada una de las grandes regiones ganaderas; mejorar la eficiencia productiva de especies de importancia zootécnica mediante la edición génica, estímulos financieros y fiscales para mejorar la productividad, como la implementación de biotecnología productiva, capacitaciones, etc; financiar infraestructura intra-predial orientada al manejo del rodeo, la mejora en la oferta forrajera, la sanidad animal y la adquisición de semovientes; promover la innovación tecnológica en la producción forrajera para la ganadería con servicios ecosistémicos.

Claramente, se trata de enunciados que podrían representar incentivos para la cadena en un contexto diferente. Todos coinciden en la necesidad de revisar medidas adoptadas porque, de lo contrario, no habrá plan ni herramientas que puedan generar la confianza que se necesita para invertir y proyectar en un negocio a largo plazo.

"PERDIMOS TODOS"

La Mesa de Enlace y varias instituciones relacionadas con la cadena cárnica mantuvieron un encuentro para analizar el impacto de las medidas del Gobierno nacional que a la fecha se mantienen vigentes. En ese sentido, emitieron un comunicado contundente con una reflexión: “perdimos todos”

“Perdimos los productores porque cayó el precio de la hacienda y subió la incertidumbre. También cayó la inversión en producción forrajera y genética. Perdimos los consignatarios porque el volumen comercial fue menor; perdimos los industriales y exportadores porque el menor volumen de faena incrementa el costo operativo y daña, una vez más, la imagen de la carne argentina en los mercados ante los reiterados incumplimientos con los compradores; perdimos los trabajadores por menor actividad industrial”, indicaron. Y agregaron: “perdimos los consumidores porque el consumo de carne se vio afectado por la inflación y perdimos los argentinos por menor recaudación de impuestos e ingreso de divisas”.

En ese sentido solicitaron al presidente de la Nación que “revea la serie de medidas y decisiones administrativas tomadas, y retrotraiga la normalización de los mercados a principios del mes de abril”. Para concluir, señalaron que “el gobierno debe dictar reglas claras que permitan dar previsibilidad a una actividad con ciclos biológicos de largo plazo y no generando más incertidumbre y pérdidas en la economía”

Suscribieron el documento, la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA) Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. LA Cámara de Productores de Carne Vacuna. Centro de Consignatarios de Productos del País. CONINAGRO. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Consorcio ABC. Federación Agraria Argentina (FAA). Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA). Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus derivados. Sociedad Rural Argentina (SRA). Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA).