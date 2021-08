Disney confirmó que Emma Stone protagonizará la secuela de "Cruella"

Emma Stone cerró oficialmente el acuerdo con Disney para volver a interpretar a la villana de 101 dálmatas en la secuela de "Cruella", pese a las versiones que indicaban que la actriz se sumaría a Scarlett Johansson en su demanda contra la compañía.

"Decidida a convertirse en una exitosa diseñadora de moda, una joven y creativa estafadora llamada Estella se asocia con un par de ladrones para sobrevivir en las calles de Londres. Sin embargo, cuando su talento para la moda llama la atención de la legendaria diseñadora, la Baronesa von Hellman, Estella cambia el rumbo de su vida hasta que una serie de acontecimientos la llevan a asumir su lado malvado y a convertirse en la estridente y vengativa Cruella", expone la sinopsis del filme que ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming Disney+.

Desde su estreno en mayo de este año, la película recaudó a nivel mundial 221 millones de dólares en ingresos de taquilla, a los que habría que sumar las ventas por acceso premium en el servicio de streaming.

Según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter, la producción también habría convocado al director Craig Gillespie y al guionista Tony McNamara para participar en la producción de esta segunda entrega, tras la gran aceptación del público que recibió la primera.

Sin lugar a dudas, la confirmación de la participación de Stone para la nueva entrega impactó debido a la reciente denuncia que realizó Scarlett Johansson contra la compañía estadounidense.

Recordemos que, hace unas semanas, la protagonista de "Los Vengadores" demandó a The Walt Disney Company tras el estreno de "Black Widow", la última película que el estudio lanzó en conjunto con Marvel Studios, por incumplimiento de contrato. Este acuerdo garantizaba a la actriz el estreno "exclusivo en los cines", sin embargo, la compañía la incorporó en su catálogo de streaming por Disney Plus, en simultáneo con sus proyecciones en la cartelera internacional.

Así lo consignó el medio local The Wall Street Journal, citando fragmentos de la demanda: "Disney indujo intencionalmente el incumplimiento del acuerdo por parte de Marvel, sin justificación, para evitar que la señora Johansson se diera cuenta del beneficio total de su trato con Marvel". En otro punto, representantes de Johansson alegan "que intentaron renegociar el contrato tras advertir el estreno en las salas, pero ni Disney ni Marvel respondieron".

Tras la denuncia, Disney emitió un comunicado en el cual expresó: "Esta denuncia es especialmente triste y angustiante en su cruel indiferencia a los efectos horribles, prolongados y globales de la pandemia del coronavirus. Disney ha cumplido completamente con el contrato de la Sra. Johansson y, además, el lanzamiento de Black Widow en Disney + con Premier Access ha mejorado significativamente su capacidad para ganar una compensación adicional además de los 20 millones de dólares que ha recibido hasta la fecha".

Por consiguiente, John Berlinski, el representante de Scarlett, replicó: "Han acusado sin vergüenza y falsamente a la Sra. Johansson de ser insensible a la pandemia global de covid, en un intento de hacerla parecer alguien que ellos y yo sabemos que no es. Su salario fue incluido en un intento de convertir en arma su éxito como artista y empresaria, como si eso fuera algo de lo que debiera avergonzarse. Scarlett está orgullosa del trabajo del que ella y el equipo de Marvel han formado parte durante más una década".

"Esta demanda se presentó como resultado de la decisión de Disney de incumplir de manera consciente el contrato de Scarlett. Trasladaron deliberadamente los ingresos y los beneficios al lado de Disney+, dejando a los socios artísticos y financieros fuera de su nueva ecuación", concluyó el comunicado difundido por el medio especializado Deadline.

No obstante, la posibilidad de que Stone tome el mismo camino que Scarlett queda totalmente descartado con su firma para repetir su papel de Estella Miller en "Cruella 2".