Otra jornada positiva para Atlético

El torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional, certamen que es organizado por la Asociación Argentina de Fútbol, puso en juego un nuevo capítulo. En esta 7 fecha Atlético de Rafaela se midió con sus pares del Deportivo Maipú de Mendoza teniendo otra jornada muy positiva desde los resultados. Los pibes de la ‘Crema’ ganaron los juegos de Cuarta, Quinta y Sexta, disputados en el predio Tito Bartomioli, mientras que en tierras mendocinas la Séptima y Novena golearon, mientras que la Octava igualó.

En el próximo capítulo de esta zona 3, Atlético se medirá con Instituto de Córdoba.



Los resultados:

Cuarta División: Atlético de Rafaela 7 (Joaquín Quinteros x 3, Darío Rostagno, Gonzalo Díaz, Juan Flores y Román Cano) vs Maipú de Mendoza 2.

Quinta División: Atlético de Rafaela 6 (Gino Albertengo x 2, Bautista Tomatis x 2, Marco Rossa y Nicolás Alves de Souza) vs Maipú de Mendoza 0.

Sexta División: Atlético de Rafaela 3 (Kevin Jappert x 2, Alejo Macellari) vs Maipú de Mendoza 1.

Séptima División: Deportivo Maipú 0 vs Atlético de Rafaela 4 (Benjamín Gagliardo, Agustín Luna, Marco Rossi y Santiago Gerlero).

Octava División: Deportivo Maipú 1 vs Atlético de Rafaela 1 (Damiano Jaime).

Novena División: Deportivo Maipú 0 vs Atlético de Rafaela 5 (Valentino Gandín x 2, Gino Franzetti, Gian Allemann, Rodrigo Suárez).