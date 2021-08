Walter Otta, con banca de la dirigencia de la “Crema”

En la general, los resultados son los que mandan en el fútbol argentino. Pocos clubes bancan los proyectos a largo plazo. En este caso, Atlético de Rafaela, sale de la media. Su historia así lo demuestra. Siendo una institución que generalmente, y más allá de cómo marche el equipo en la divisional, no suele cambiar de entrenador a mitad de camino.

La temporada 2021 de la Crema en la Primera Nacional viene siendo irregular. Hoy, con 21 fechas disputadas, marcha en el puesto 11 de 18 equipos en la zona B. Suma cuatro sin poder ganar con apenas un punto.

Tras la caída por 2 a 0 ante Defensores de Belgrano el que habló y respaldó a Walter Otta fue Ricardo Castro, presidente de la subcomisión de fútbol de Atlético. “Lo único que tenemos en la cabeza es terminar el año con Walter Otta en la mejor posición posible”. Y se argumentó: “Cómo podemos echar a un técnico que nos hizo vender, quizás un récord histórico de ventas de jugadores nuestros, surgidos de inferiores, que sigue poniendo jugadores del club y apuesta a ellos; un técnico que se arregla con lo que tiene, un técnico que reconoce que en algunos refuerzos le erró”. Luego sumó: “Si no bancamos eso entramos en la general de la ley y de los dirigentes mediocres que ante los malos resultados echan a los técnicos. No creo que estemos jugando tan mal, jugamos dos partidos muy malos como lo fueron Dálmine y San Juan, y después estamos en las comunes de la ley”.

- ¿Cómo se explica el presente del equipo, que se armó para pelear arriba y sigue mostrando mucha irregularidad?

-Del partido con Platense, que fue a comienzos de febrero, a hoy, tenemos 8 jugadores menos. La última baja es la del goleador que nos había aparecido (Esquivel). Es una situación muy difícil, ahora los jugadores se plantan, no vienen a jugar y lo tenés que vender obligado. Hace 21 años que estoy en el fútbol, evidentemente ha cambiado. Tenemos caras nuevas, no logramos armar un equipo permanente, por lesiones o expulsiones o ventas que es un problema nuestro. Ahí está la irregularidad. Y por eso el aguante que le hacemos a Otta. El trabajo de Walter es fabuloso, estamos vendiendo jugadores, tenemos al club saneado, si también estaríamos primeros seríamos Maradona. No lo somos.

-¿Y al hincha que se le dice?

-Que tengan paciencia, que aguanten, que puteen, que escriban en las redes sociales, en las paredes... Acá en cancha de Defensores había 20 hinchas (por los directivos) y aplaudían al equipo. No creo que el verdadero hincha de Atlético esté tan disconforme con la conducción del equipo. Hablo desde los dirigentes, los principales responsables y pasando por Otta.

-Faltan unas cuantas fechas. ¿Aún tienen en sus cabezas la posibilidad de pelear por ese reducido o lo ven muy complicado?

-Si vemos la actualidad no podemos pensar en entrar en un reducido sacando tan pocos puntos, es la realidad. Acá se entra por puntos, no por merecimientos o porque un árbitro te dirija bien o mal. Si logramos encontrar un resultado rápido, positivo y que se sostenga en dos o tres partidos, vamos a volver a pensar en el ascenso, no puedo ser tan salame y decir que dentro de tres partidos vamos a estar otra vez ahí. Nos va a costar mucho. Estamos perdiendo muchos puntos. Empezamos mal la segunda rueda, nos va a dar laburo pero tengo una fe ciega en los jugadores y en Walter.

-¿Cómo viste al equipo ante Defensores de Belgrano?

-Hicimos uno de los mejores partidos de visitante. Tuvimos un buen manejo de pelota en el PT. No hicimos los goles. Me da la sensación que el gol fue offside, por muy poco, le dije al línea que le daba la derecha porque hay que tener un VAR para verlo, y el árbitro repartió muy mal las faltas, nos puso muy nerviosos, no perdimos por culpa del árbitro, perdemos porque no metemos la pelota adentro, porque no atajamos las que van adentro. No me gustó el arbitraje para nada. El reparto de faltas fue alevoso, nos viene pasando bastante seguido. No es excusa, nosotros tenemos muchísimo que mejorar, mejoramos el juego, tenemos cambios permanentes, ya nos vamos a enderezar.