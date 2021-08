Furor por Messi: Entradas agotadas y reventa ante el posible debut

El posible debut de Lionel Messi en París Saint Germain en el partido del próximo viernes ante Brest en condición como visitante generó una gran expectativa en la ciudad del noroeste de Francia, con entradas agotadas y polémica por la reventa.El club que recibirá la visita del equipo dirigido por Mauricio Pochettino confirmó que se agotaron las localidades que se pusieron a la venta para el estadio Francis-Le Blé, que tiene una capacidad de 15 mil espectadores. Si bien todavía no está confirmada la presencia de Messi, la ciudad portuaria de la región de Bretaña está conmovida con el partido del viernes y esto generó un aumento en la oferta de entradas en sitios de internet.Según informa el portal de la radio RMC, las entradas de reventa ya están publicadas en un promedio de 150 euros cuando habitualmente el ticket más caro sale 80 de la misma moneda. En el mismo informe de la prensa local, un grupo de hinchas del Brest reveló que varios de sus integrantes recibieron muchos mensajes "de gente de la que nunca hemos oído hablar" con requerimientos de entradas."Muchos verdaderos hinchas no estarán en el estadio en detrimento de los que vienen una vez a ver al equipo multimillonario y de los que harán el mercado negro con la reventa de entradas", fue el comentario de otro hincha del Brest como respuesta al anuncio del club de las entradas agotadas, según consignó la agencia de noticias AFP.El PSG, líder del torneo con puntaje ideal, visitará a Brest por la tercera fecha de la Liga 1 francesa el viernes desde las 16 de la Argentina. Todavía no está claro si Messi ingresará en la convocatoria de Pochettino, teniendo en cuenta que el entrenador argentino había anticipado que el astro iba a debutar en el equipo cuando se encontrara en condiciones ideales para jugar.