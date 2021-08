En los próximos días se definirá la fecha de regreso del público a los estadios

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, confirmó el regreso del aforo en los espectáculos masivos "de a poco" y señaló que se dará "en el mediano plazo".

"El fútbol con público va a volver en el mediano plazo. Estamos trabajando para que vuelva, no solamente el fútbol, sino todos los espectáculos masivos de a poco. Por supuesto que va a tener protocolos y no va a ser de 0 a 100 de un día para el otro", afirmó el funcionario en diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia.

Incluso el ex presidente de San Lorenzo indicó que "la idea es que de a poco empecemos a retomar la normalidad".

La última vez que se jugó con público en el fútbol argentino fue previo al comienzo de la Copa de la Superliga, a mediados de marzo del 2020, torneo que se suspendió ante el comienzo de casos de coronavirus en el país.

Por otra parte, el ministro de Turismo y Deportes descartó que dicha medida tenga un objetivo electoral: "Va a ser después de las PASO y estén las condiciones dadas".

Los dirigentes de los clubes de la Liga Profesional pretenden un mínimo del 30 por ciento de aforo para abrir los estadios y que el hecho de recibir público sea medianamente rentable.