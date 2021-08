San Lorenzo fue inhibido por la FIFA

BUENOS AIRES, 19 (NA). - La FIFA inhibió a San Lorenzo para poder incorporar jugadores en los próximos tres mercados de pases, debido a que aún mantiene una deuda con Palestino de Chile por el pase de Paulo Díaz, actualmente en River.

La propia entidad que rige el fútbol a nivel mundial, con sede en Zurich, le envió a San Lorenzo y a la AFA la resolución por la cual el "ciclón" no puede incorporar jugadores, tanto del ámbito internacional como local.

Es que San Lorenzo aún debe pagarle a Palestino de Chile 2.500.000 de dólares por el pase del defensor Paulo Díaz, cuando fue transferido al Al-Ahli de Arabia Saudita.

El plazo del TAS para abonarle la deuda a Palestino por el 50% de Díaz venció el pasado 24 de julio y desde ese momento el "Ciclón" está inhibido.

Pero a esa cifra de 2,5 millones se le debe sumar un interés del 5% anual, que se suma cada mes que transcurra sin cancelarse la deuda.

Palestino reclamó en Suiza por falta de pago, pero lo hizo sobre el valor bruto de la operación, algo que objetó la dirigencia azulgrana, que argumentaba que debía pagar el monto neto.

El TAS le dio la razón a los de Boedo en ese sentido, pero le avisó que de no cumplir empezaría a regir la inhibición.

San Lorenzo también se complica solo dado que aún no tiene el dinero para poder abonar la deuda que le reclama el conjunto trasandino, a menos que venda algún jugador y le ingresen divisas.