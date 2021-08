Pella superó al italiano Fognini

El argentino Guido Pella venció este miércoles al italiano Fabio Fognini por 6-1 y 7-5 y pasó a la tercera ronda del Masters 1000 de tenis de Cincinnati, que repartirá un total de premios por 3.707.550 dólares y forma parte de la gira sobre cemento previa al US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada que se llevará a cabo a fin de este mes en Nueva York.

Pella, ubicado en el puesto 93 del ranking mundial de la ATP, cumplió una muy buena labor y se anotó una rutilante victoria contra el talentoso y siempre exigente Fognini (36), luego de 1 hora y 30 minutos de partido que debió haberse desarrollado el martes, pero fue postergado por lluvia en varias ocasiones.

Con la victoria, el bahiense emparejó el historial entre ambos jugadores ante Fognini, debido a que favorecía al italiano por 3-2.

Pella se medirá este jueves en los octavos de final contra el alemán Alexander Zverev (5 y tercer favorito), que derrotó al sudafricano Lloyd Harris (46) por 7-6 (3) y 6-2.



LA BAJA DE THIEM

El tenista austríaco Dominic Thiem, ubicado en la sexta colocación del ranking ATP, anunció a través de sus redes sociales que se perderá el resto de la temporada y no podrá defender el US Open que conquistó el año pasado. Su último partido fue el 22 de junio, cuando debió abandonar la cancha por problemas físicos frente al francés Adrian Mannarino cuando ganaba 5-2 en el primer set.

"Hola a todos, quería actualizarlos en lo que es mi lesión y hacerlos saber que, desafortunadamente, tengo que bajarme del US Open y me perderé todo lo que queda del 2021. Estoy muy decepcionado por no poder defender mi título en Nueva York, pero no me he recuperado de la lesión que sufrí en Mallorca", comunicó Thiem, quien es entrenado por el ex tenista chileno Nicolás Massú.