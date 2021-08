Programación del básquet ARB

La Asociación Rafaelina de Básquetbol confirmó la programación de la quinta fecha del torneo Preparatorio de primera división, que se disputará entre el viernes y martes.

Este es el detalle: Viernes 20 a las 21:00 Atlético vs Argentino Quilmes (Zona A); y Unión vs. Peñarol (Zona B); a las 21.30 Ben Hur vs. Independiente (Zona B).

Martes 24: a las 21:00 Libertad vs 9 de Julio.

Las posiciones están de la siguiente manera: Zona A, Libertad 8 puntos; Atlético y Quilmes 6; 9 de Julio 4.

Zona B: Unión e Independiente 7 puntos; Ben Hur 6; Peñarol 4.



FEMENINO Y FORMATIVAS

Este viernes se reanudará el torneo Femenino de Primera División con la segunda fecha. Jugarán desde las 21.30 Libertad vs. Unión e Independiente de Ataliva vs. Ben Hur.

En Formativas femenino jugarán el sábado a las 10 Ataliva vs. 9 de Julio (U15 y U17), y el domingo Libertad vs. Unión (Premini, U13, U17, Mini y U15).

En tanto, el sábado 21 se jugará la Tira B de la cuarta fecha de Formativa masculinas. Desde las 10 lo harán: Atlético vs. Independiente (Premini, Mini, U14, U17); Unión vs. Peñarol (U14 y U17, en simultáneo Pemini y Mini); 10.30 Libertad vs. Ben Hur (U17, en simultáneo Premini y Mini); 10.30 9 de Julio vs. Quilmes (Mini, U17).



GARINO A FRANCIA

El argentino Patricio Garino acordó condiciones y disputará la próxima temporada en el Nanterre de la Liga PRO A de la primera división del básquetbol de Francia. El alero marplatense, de 28 años, suscribió un vínculo hasta la finalización de la temporada 2022.

El exjugador de Orlando Magic en la NBA procede del Zalgiris Kaunas lituano, donde apenas disputó 10 encuentros sobre 78 posibles, a partir de continuas lesiones que lo limitaron al cabo del período 2020-2021.