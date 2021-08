El próximo censo será el 18 de mayo de 2022

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El Gobierno nacional anunció ayer que el próximo Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas se realizará el 18 de mayo de 2022 para "saber dónde está parada" la Argentina. "Para el desarrollo de una sociedad, de la economía y el desarrollo individual de cada argentino y argentina saber dónde está parada es un dato primordial. El Censo nos ayuda a conocer eso, conocer cabalmente dónde están nuestras fortalezas y nuestras debilidades", resaltó el presidente Alberto Fernández.

Al encabezar la reunión inaugural del Comité Censal Operativo, el jefe de Estado precisó: "El Censo es una suerte de fotografía que le tomamos a la Argentina cada diez años. Nos permite saber que políticas públicas tomar saber, dónde hay debilidades y dónde fortalezas". "Venimos de un tiempo en donde el Estado fue muy descuidado, muy desprotegido, muy desatendido por los que gobernaban. Creyeron que muchas cosas se resuelven fuera del Estado que desde el Estado", apuntó el Presidente durante la actividad que se realizó en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada.

En ese marco, Fernández afirmó que hay que "saber bien qué es lo que queremos conocer" con el Censo, y pidió a los argentinos que colaboren para "tener los datos mas exactos posibles de lo que la Argentina es". "Queremos saber cuánta gente no tiene casa, qué le pasa a nuestra población carcelaria, qué pasa con los chicos en la calle y la posibilidad de que los clubes sean centros de contención, queremos saber cuántos argentinos pueden convertirse en soldados de la patria, cuántas personas se dedican a la agricultura familiar. Todo eso nos lo permite conocer el censo y para eso es central no equivocarnos en dónde queremos indagar", puntualizó.

Además, el jefe de Estado recordó que la pandemia obligó a retrasar el operativo que debía realizarse en 2020, pero destacó los avances tecnológicos "permiten facilitar la tarea del censista", como la posibilidad de realizar el Censo "desde una computadora o celular".

"Esta reunión me parece muy importante porque pone en valor lo que significa un censo. (El titular del INDEC) Marco (Lavagna) nos ha mostrado lo difícil del Censo y lo importante de sus resultados", señaló Fernández, y convocó a sus ministros a trabajar en la puesta a punto de los formularios.

A su turno, Lavagna indicó que se incorporaron "tecnologías en términos de cómo hacer el seguimiento", y destacó que el "cambio más grande en términos metodológicos es que por primera vez la Argentina va a hacer un censo de derecho", por lo que las personas serán contabilizadas donde residan habitualmente, es decir, en el que pasan la mayor parte del tiempo.

Según detalló Presidencia, para la recolección de los datos se empleará un cuestionario censal único accesible mediante múltiples dispositivos (e-CENSO), y en papel y/o dispositivos digitales.

El e-CENSO facilitará que pueda completarse el cuestionario a través de validaciones que aseguren que todas las personas puedan ser contadas y nadie responda preguntas que no le corresponda completar, por ejemplo, por su edad o sexo. También permitirá ahorrar tiempo a la población y a los censistas, y tendrá un período de autoempadronamiento digital que se iniciará dos meses antes del día del Censo.

Del encuentro inaugural participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; de Cultura, Tristán Bauer; de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Educación, Nicolás Trotta, de Seguridad, Sabina Frederic y de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Además, estuvieron presentes la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el director General del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, entre otros funcionarios nacionales.