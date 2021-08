Ya se imprimen las boletas únicas

El Tribunal Electoral de Santa Fe informó que el pasado lunes se comenzaron a imprimir en Buenos Aires las Boletas Únicas que se utilizarán en las 92 localidades de la provincia donde se desarrollarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 12 de septiembre. Un total de 781 Listas de 89 partidos y agrupaciones políticas participan en los comicios que anteceden a las generales del 14 de noviembre.

Para la elección de intendentes/as, concejales/as y miembros de comisiones comunales y controladores de cuenta titulares y suplentes, la Boleta Única contiene nómina de los primeros 3 candidatos/as (el/la primero/a con foto). Las listas completas de candidatos/as con suplentes se exhibirán en afiches colocados dentro del Box de Votación.

Asimismo, la Secretaría Electoral de la Provincia, que preside el rafaelino Pablo Ayala, indicó que será tarea de la autoridad de mesa explicarle a los votantes cómo debe plegar la o las Boletas Únicas utilizadas. Al no haber sobre, el plegado resulta fundamental para preservar el secreto del voto, además de ser imprescindible para la correcta introducción de la boleta en la urna. Por ello, cada boleta posee al dorso dos líneas de puntos que establecen claramente el lugar donde se debe realizar el primer y el segundo doblez, de modo tal que no quede a la vista la opción elegida.

El Tribunal Electoral ya había oficializado las boletas únicas que se utilizarán para las elecciones primarias, abiertas y obligatorias de intendentes, concejales y autoridades comunales a realizarse el 12 de septiembre. En Rafaela se ponen en juego cinco bancas de un total de diez del Concejo Municipal. En este caso, los rafaelinos se encontrarán con una boleta única en la que figuran las 15 listas que se presentan en este turno electoral. Hay internas en los frentes de Juntos por Cambio, Frente de Todos y Frente Progresista. En estos tres espacios compiten en total 9 listas, por lo que después de las PASO quedarán solo 3.

Para el resto de las fuerzas políticas que participan de las primarias, si bien no tienen internas, deben reunir al menos el 1,5% de los votos válidos emitidos para avanzar hacia las elecciones generales del 14 de noviembre.