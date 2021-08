Otros 14 casos en Rafaela

Este miércoles, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó 14 nuevos casos de coronavirus en Rafaela, que de esta manera acumula 14.648 contagios desde el inicio de la pandemia, de los cuales 80 se encuentran activos, 282 son los aislados y 14.249 los recuperados. En tanto, en las últimas 24 horas no se reportaron fallecimientos, con lo cuál los decesos de ciudadanos rafaelinos a causa de esta mortal enfermedad continúan siendo 319. En cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", se informó que aún continúan internados 12 pacientes Covid-19 positivos y 6 pacientes sospechosos y No Covid en UTI y 8 pacientes Covid-19 positivos y 30 pacientes sospechosos, pediátricos y NEO en sala general. A nivel provincial, el Ministerio de salud confirmó otros 766 positivos en el territorio santafesino, que suma 460.901, y 26 fallecidos para un total de 8.057 víctimas fatales. Son 172 las personas internadas en UTI en hospitales provinciales y 285 en sala general, 12.936 son activos, 439.908 los recuperados y hasta el momento en la provincia fueron vacunadas 3.205.133 personas de las 3.290.155 dosis que recibió Santa Fe.



1 MILLON CON 2 DOSIS

La provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud, informó que este miércoles se inoculó con las dos dosis de la vacuna para el coronavirus a 1 millón de santafesinos, un logro importantísimo para prevenir las formas graves de Covid-19 y las internaciones provocadas por esta enfermedad. En ese marco, Martorano expresó que es “una gran satisfacción lograr esquemas completos de vacunas contra el Coronavirus en 1 millón de personas en toda la provincia, una meta que nos habíamos trazado para fines de agosto y que sin embargo alcanzamos 12 días antes de que culmine el mes”. “Es por ello que quiero destacar varias cosas”, agregó Martorano y señaló que “inicialmente, el gran compromiso y el trabajo incansable de vacunadores, vacunadoras; de los equipos de salud, y de la ciudadanía que adhirió y aceptó vacunarse comprendiendo que era esta una de las formas imprescindibles para protegernos de una enfermedad que nos tomó por sorpresa y obligó a replantearnos la vida cotidiana en todas sus dimensiones”. En otro orden, la ministra destacó que en agosto, y gracias al arribo constante de vacunas que envía Nación a la provincia una vez ingresadas al país, se logró aplicar “un promedio de 250.000 dosis semanales”, en un trabajo sin descanso que no se detuvo ni fines de semana ni feriados. Asimismo, recordó que se profundizó el operativo de descentralización de la vacunación tanto en centros de salud de toda la provincia como también llevando adelante operativos territoriales barriales y en en pequeñas localidades, buscando a las personas que por diversas razones (conectividad, distancia, entre otras), no se habían vacunado o tenían esquemas incompletos.



LLEGARON MÁS SPUTNIK

Este miércoles, los efectores de la Dirección de Salud Rafaela recibieron más vacunas Sputnik V del 1er componente (7.250 dosis) y también del 2do componente (1000 dosis) para darle continuidad al exitoso operativo de vacunación contra el Covid-19 que empezó a implementarse a principios de año. Entre ambas vacunas, 2.625 dosis quedaron en los vacunatorios de nuestra ciudad (Hospital Jaime Ferré y Club Estudiantes). Las mismas fueron distribuidas de la siguiente manera:

1er Componente: Arrufó y Humberto 125 dosis; Ceres, Frontera, San Guillermo y Sunchales 250; San Cristóbal y Tostado 325 y Rafaela 1.625.

2do Componente: Rafaela, 1.000 dosis.