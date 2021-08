Las nuevas flexibilizaciones

El gobernador Omar Perotti, ayer en Rafaela, al ser consultado sobre el regreso pleno a la presencialidad, con burbujas completas, respondió: “Nosotros no solo pensamos eso, deseamos eso, porque la provincia se preparó para la presencialidad, de hecho fue la única provincia de la Argentina que vacunó a todos sus docentes prioritariamente, con el objetivo de poder tener la mayor cantidad de días de clases presenciales. Tuvimos una segunda ola muy fuerte, mucho más de lo que fue la primera, y somos una provincia que lamentablemente no tiene el número de camas críticas que tiene Córdoba o Buenos Aires, con lo cual con poblaciones parecidas nosotros tenemos que arreglarnos con menos y hemos podido pelearla con menos por el esfuerzo de todos los integrantes del sistema de salud; tuvimos que contar las camas con los dedos de la mano y esta no es una simbología, fue así”. “Estamos solicitando al ministro de Educación de la Nación, porque el que define las pautas y protocolos ha sido el Consejo Federal de Educación, entendemos que puede darse una actualización de ese protocolo, que nos permita avanzar en más días de clases, de acuerdo a como el cuadro epidemiológico siga avanzando positivamente, porque si en algún momento se deteriora, tendremos que retrotraer alguna de las actividades, algunas de las acciones de presencialidad. Entendemos que en los próximos días esto va a continuar y podríamos empezar a tener una disposición diferente con la presencia de más alumnos en cada una de las escuela”, aseguró el gobernador”. Y volvió a manifestar el pedido a la Cámara de Diputados, respecto al tratamiento de la ley de conectividad.

Sobre el operativo de vacunación, una vez más el gobernador ponderó el ritmo que lleva la provincia de Santa Fe: “Tenemos el programa de vacunación funcionando plenamente y mucho más desde que se ha autorizado la combinación de vacunas en un nivel de aceptación muy alto; eso nos ha permitido tener un muy buen ritmo de vacunación y hoy lo hemos visto también en la ciudad. Vamos a estar terminando en las principales ciudades este fin de semana, con todos los mayores de 18 que estaban inscriptos y van a estar vacunados. Tenemos que llegar en agosto, a superar el piso de 1 millón de personas vacunadas en toda la provincia. Si el ritmo que estamos teniendo sigue sostenido, vamos a estar superando ese piso y eso nos tiene que dar la motivación a continuar”.



EXTENSION DE HORARIOS

Acerca de los planteos que están exponiendo diferentes sectores sobre flexibilizar horarios, Perotti dijo: “Lo que ya está decido es que en esta etapa, lo primero que vamos a tener, lo decía antes la presencialidad que era el mayor beneficiario y ahora el beneficiario ya definido son los afectos, son las reuniones familiares y reuniones afectivas. Vamos a duplicar la cantidad de personas, llevándolas a 20. Creemos que es un momento importante para fortalecer los vínculos, los lazos, y lo que nos hace bien para sobrellevar momentos que han sido duros y para saber que la etapa que viene nos tiene que encontrar con mucha fortaleza”. “Se está analizando la posibilidad de una extensión horaria con los cuidados, es una alternativa; la posibilidad de algunas actividades deportivas con público de acuerdo a protocolos, como hubo en algún momento, son análisis de la semana que seguramente tendremos con estos números que son positivos y en definitiva lo que queremos es poder avanzar en lo que más podamos hacia las cosas que añoramos pero sin descuidarnos”, finalizó.