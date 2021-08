Tres empresas rafaelinas presentaron ofertas para remodelar avenida Fanti

Las constructoras rafaelinas Menara, Franbe S.A. y la cooperativa Cospavc se encuentran en carrera por un contrato de 76 millones de pesos para ejecutar, en un plazo de nueve meses, la remodelación de un tramo de avenida Luis Fanti que va de calle Faraudello hasta Santos Dumont. Las propuestas se conocieron durante la apertura de sobres realizada ayer con la presencia del gobernador Omar Perotti, el intendente Luis Castellano, funcionarios municipales y vecinales.

La avenida, que forma parte de la traza urbana de la Ruta Provincial N°70, fue intervenida entre los años 2007 y 2008, desde la Ruta Nacional N°34 hacia el oeste, hasta la calle Faraudello. Ahora, el tramo a refuncionalizar será entre las calles Faraudello y Santos Dumont (Camino Público N°21, el de atrás del Cementerio), y completará el doble sentido de circulación con cantero central hasta la Ruta 34.

Durante el acto que se llevó a cabo en la intersección de la avenida Luis Fanti y calle Jauretche, Perotti y Castellano abrieron los sobres de las empresas con las siguientes ofertas: Franbe S.A. presupuestó $ 83.168.118, Cospavc $ 79.629.982 y Menara Construcciones $ 103.671.650.

Con el objetivo de organizar el tránsito que ingresa a la ciudad y brindar condiciones de seguridad, se incorporarán nuevos carriles de giros, sectores de estacionamiento de tres metros de ancho en el margen sur, isletas, sistema de iluminación central en los canteros y nueva señalización vertical y horizontal, entre otras modificaciones.

En el trayecto se contemplan nuevas veredas, una garita para transporte público y nuevos espacios para giros en calles J. y R. Armando, S. Ortiz y Santos Dumont, añadiendo nuevos ingresos, tanto para el Cementerio Municipal, como para el taller de revisión técnica vehicular ubicado en cercanías al enlace con Arturo Jauretche.

Entre las obras hidráulicas, se destaca el retiro de alcantarillas transversales, prolongaciones, cámaras de enlace y limpieza, nuevo entubado e incorporación de bocas de tormenta.

Luis Castellano fue el primero en tomar la palabra respaldando la gestión del Gobernador Omar Perotti. Destacó el proceso histórico que estamos viviendo: “El Gobernador de la Provincia de Santa Fe no tiene reelección. Necesitamos darle velocidad a los temas y es lo que estamos haciendo. También nos hace falta que en los poderes legislativos haya velocidad. Que la legislatura nacional, provincial y que en nuestro Concejo Municipal también haya velocidad. Tenemos que dejar de poner palos en la rueda, andar con interpelaciones, debates inocuos que no llevan a nada y ponernos a trabajar por lo que la gente necesita. Pedimos sentido común para acompañar un proceso histórico que están llevando adelante la ciudad y la región”. "Para nosotros, la concreción de la remodelación del tramo que queda de avenida Luis Fanti, desde Faraudello hasta Santos Dumont, reviste un carácter muy importante ya que hay tres sectores que fueron medidos, tienen un alto nivel de accidentología y fueron los sectores en donde más pérdidas de vidas se produjeron en los últimos diez años. Este corredor de Luis Fanti; el de bulevar Santa Fe, desde Constitución hasta Río de Janeiro; avenida Italia, desde Brasil hasta Gabriel Maggi, son los tres en los que estamos trabajando. Son obras que cuidan la vida de los rafaelinos y las rafaelinas”. “El primer tramo de Luis Fanti lo hemos hecho, no con pocas críticas de la oposición. Claramente, el tramo de la Ruta 34 hasta bulevar Yrigoyen se constituyó en un lugar que tiene otro ritmo, otra velocidad de tránsito; lo cual permitió que el índice de mortalidad por siniestros viales bajarán notablemente”. “En este sector Oeste de la Ruta 34 -recuerdo que Omar Perotti era el intendente y Jorge Obeid el gobernador- se hizo el tramo desde Podio hasta la Ruta. Terminó el mandato de Obeid y nunca pudimos lograr que el gobierno del Frente Progresista culmine la obra. Ahora la estamos terminando por decisión política del Gobernador. Esto significa una reivindicación histórica para nuestra ciudad. No son cosas que llegan por un privilegio que se tiene hacia Rafaela. Son obras que vienen atrasadas desde hace años en donde las inversiones provinciales y nacionales no llegaban”, añadió el intendente.



"NOS ESTAMOS PONIENDO AL DIA"

“Esta obra, además, adquiere importancia en el Área Metropolitana. Junto con el senador Alcides Calvo y muchos presidentes comunales, tuvimos muchas gestiones y debates por la Ruta 70, los accidentes. El vínculo con la localidad de Roca, pasando por el CRAR, La Bancaria, la remodelación de la Ruta 34 y la variante Rafaela; la necesidad de trabajar en los caminos rurales para poder sacar la producción agropecuaria. Fueron muchos años presentando proyectos ante el Gobierno de la Provincia para que nuestra región sea escuchada. Ahora estamos poniendo al día lo que nunca debió dejarse de hacer”.



"TODOS MERECIAN ESTA OBRA"

En la oportunidad, Perotti señaló que “toda la ciudad, todos los vecinos, toda la región merecían esta obra mucho tiempo antes. Pasaron 12 largos años desde la interrupción de aquel proceso de ampliación de esta avenida y lo estamos haciendo hoy con un convenio de Vialidad, con el Corredor”, explicó. Luego, el gobernador sostuvo que “hay que construir futuro y eso es lo que estamos haciendo en toda la provincia, corrigiendo errores. Los errores son haber paralizado este tipo de obras, no entendemos cuál es la forma en la que se decidía para la región, la provincia, desde la Nación y desde la misma provincia. Nos toca corregir esos errores gestionando y poniendo en marcha nuevamente obras para que tengan ritmo”, señaló. Más adelante, Perotti destacó que “podemos hacer obras en toda la provincia. En cada pueblo y ciudad hay obras del Plan Incluir, de Obras Menores, por rutas, por Caminos de la Ruralidad, por refacciones, ampliaciones y construcciones de escuelas, de jardines, centros de salud, infraestructura comunitaria. Lo podemos hacer cuidando de la mejor manera el recurso que nos dan los santafesinos pagando los impuestos”, subrayó. “Lo que estamos haciendo, lo hacemos con el pleno convencimiento de que llegamos a la provincia para cambiar las cosas, -prosiguió el mandatario provincial-, para hacer las cosas diferentes”. Y agregó que “hay que equilibrar poblacionalmente esta provincia y es para nosotros central que el Estado dé certezas y las certezas son su presencia, cuidando la vida de cada uno, avanzando en el programa de vacunación más importante de la Argentina y de la provincia, estando presentes en obras que generan expectativas, que generan futuro y empleo”, concluyó el gobernador.