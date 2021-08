“Cumplimos un gran anhelo después de mucho tiempo"

En la jornada de este miércoles fue inaugurada la ampliación y refacción del edificio de la Escuela de Educación Técnica Profesional N°654 de nuestra ciudad. Las obras se llevaron a cabo a través del Programa Nacional de Refacción Integral de Edificios de Establecimientos de Educación Técnico Profesional, y contó con una inversión de $88.138.349.

En ese marco, se construyeron aulas, SUM, núcleos sanitarios y circulatorios y se refaccionaron obras de exteriores, aulas y talleres.

Al respecto, la directora de la institución, María Eugenia Emmert dijo: “Esta es una obra muy importante para nuestra escuela y a partir de ella tenemos SUM, sala de profesores, biblioteca, tenemos 8 aulas y los entornos formativos de las dos tecnicaturas. Estos últimos son los talleres en donde nuestros alumnos tienen que hacer las prácticas de las materias específicas de cada tecnicatura, tanto la tecnicatura en Industrias de Procesos, como la tecnicatura en Diseño y Comunicación Multimedia”. “Estamos habilitando el espacio y esperando el equipamiento para el aula del estudio de televisión y el aula de radio, después la planta piloto de elaboración de alimentos, el laboratorio de bromatología, de microbiología y los espacios de desarrollo e investigación de proyectos de industrias de procesos”, detalló.

Emmert, subrayó: “Estamos muy contentos porque hemos culminado una etapa de cuatro años, ese es el tiempo que demandó esta obra y esto nos permite estar en un solo edificio. Nuestros alumnos estaban en dos espacios distintos aparte de la escuela, y hoy estamos muy felices por lograr esto que nos parece tan irreal después de tanto tiempo de esperarlo”.

“Este es sin lugar a dudas un cambio importante, ya que vamos a convivir todos como dije en un mismo edificio; para que se den una idea, los talleres de primero y segundo año, están funcionando en el club Boca, en el salón social; hay aulas que están funcionando en el Centro de Formación Profesional y estar todos en un mismo edificio es un anhelo, además de tener el espacio y lugar adecuado para llevar a cabo las tecnicaturas. A los educadores nos mueve la esperanza de creer que, a pesar de la espera, la constancia hace que las generaciones futuras puedan ver aquel proyecto que pensamos años atrás”, finalizó la directora.



"HAY QUE CONSTRUIR FUTURO"

En tanto, el gobernador Omar Perotti estuvo presente también en la inauguración de la ampliación y refacción del edificio de la Escuela de Educación Técnica Profesional N°654 de Rafaela. En ese marco, el gobernador se mostró “feliz de que esta escuela tenga este edificio y que las inversiones nacionales y provinciales nos estén ayudando a mejorar la infraestructura en la provincia”, y pidió que “ojalá nunca más tengamos una etapa donde se paran las obras. Es muy duro parar una obra, pero si además esa obra es una escuela, es doblemente duro. Allí no hay daño para un intendente o para alguien que no le hagan la obra; el daño ha sido para quienes son integrantes de toda la comunidad educativa y no la pueden disfrutar”.

El mandatario provincial manifestó que tienen como desafío “ser la provincia que tenga la mayor cantidad de chicos y chicas que terminen la escuela secundaria, preparados para el mercado laboral, para seguir una carrera terciaria o universitaria. Y eso nos obliga a estar atentos en la infraestructura, en los cargos, en todo lo que signifique la apoyatura para enseñar y aprender mejor”. “Esa es la mayor inversión de la provincia. Por eso no queremos que haya obstáculos para estudiar y el Boleto Educativo Gratuito va en esa dirección: que no haya nadie que, por una cuestión económica, tenga que ver relegada a su posibilidad de estudios”, expresó Perotti. Finalmente, el gobernador agradeció a “directivos, docentes y alumnos, y a los padres por acompañar en distintas etapas a esta escuela”, y pidió a los estudiantes que disfruten esta escuela, “háganla suya, a apropiarse de cada lugar, denle vida y esa vida trasládenla afuera, para que más chicos sigan viniendo a este establecimiento a aprender, a empujar desde aquí a su barrio, a su ciudad y a su provincia”, finalizó Perotti.

A su turno, la ministra de Educación, Adriana Cantero, destacó que “siempre es una alegría estar en una escuela que crece”, luego añadió que “estamos en un momento crucial para la revalorización de la educación técnica que abre puertas para que un país construya alrededor de una perspectiva de producción y trabajo”.



PRESENTES

Durante las actividades estuvieron presentes, además, el secretario de Educación, Víctor Debloc; el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani; la secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Rafaela, Bárbara Chivallero; y presidentes de vecinales, entre otras autoridades provinciales y locales.