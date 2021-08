River necesita ganar en Brasil

River visitará hoy a Atlético Mineiro con la obligación de ganar en tierras brasileñas para revertir la serie y quedarse con la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores, luego de caer por 1 a 0 en el partido de ida en el estadio "Monumental". El partido se jugará desde las 21.30 en el "Mineirao" de la ciudad de Belo Horizonte, que contará con un 30 por ciento de público, con el arbitraje del chileno Roberto Tobar y televisación de ESPN.

El "Millonario", que no tiene confirmada la alineación, cuenta en la lista de concentrados con el mediocampista Nicolás De La Cruz y el lateral izquierdo Fabrizio Angileri, que estaban en duda por complicaciones físicas. No obstante, ambos fueron convocados por Gallardo, que tendrá a todos los futbolistas a disposición menos el volante Enzo Pérez, quien se perderá la revancha por acumulación de tarjetas amarillas -llegó al límite de tres- y sería reemplazado por Enzo Fernández o Jorge Carrascal.

Por el lado de Mineiro, Conmebol rechazó la apelación del club sobre la expulsión de Ignacio "Nacho" Fernández, autor del gol en la ida, por lo que el ex jugador del conjunto de Núñez no podrá formar parte del partido de vuelta.

River tendrá el duro desafío de ponerle fin a la racha de nueve victorias consecutivas de su rival: necesita ganar 1 a 0 para llevar la definición al punto de penal, mientras que cualquier otra victoria le dará al "Millonario" la clasificación y una derrota o un empate lo dejará afuera de la Copa.

Estas son las probables formaciones:

Atlético Mineiro: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso, Guilherme Arana; Allan o Jair, Tché Tché, Zaracho; Jefferson Savarino, Hulk y Eduardo Vargas. DT: Cuca.

River: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, David Martínez, Fabrizio Angileri; Enzo Fernández o Jorge Carrascal, Bruno Zuculini, Nicolás De la Cruz; Julián Álvarez, Braian Romero y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

CALENDARIO 2022

La Copa Libertadores de América 2022 comenzará el miércoles 9 de febrero, con los primeros encuentros de la ronda preliminar, y la final única se jugará el 29 de octubre en Guayaquil, Ecuador, según el calendario difundido ayer por la Conmebol.

El sorteo de la fase de grupos se realizará el 23 de marzo, una vez clasificados los equipos procedentes de las ruedas previas.El certamen tendrá un programa más ajustado: entre noviembre y diciembre del año próximo se jugará el Mundial de Qatar.