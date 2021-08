Mársico pide interpelar a funcionaria por vacunación irregular

El 18 de Junio de 2021, desde Presidencia del Concejo Municipal se notificó a la Jefatura de Gabinete en una nota mediante la cual se citaba a la Dra. Amalia Galanti a los fines de que explique y suministre información sobre la posibilidad de que algún miembro del Gabinete Municipal, haya sido vacunado contra el virus Covid-19, de manera irregular.

“Debido a la inasistencia de la funcionaria al Concejo Municipal, a los fines de aclarar estas situaciones, que involucran a dos funcionarios, lo cual resulta totalmente reprochable teniendo en cuenta la importancia que tiene el motivo de la convocatoria, resultando extraña su no concurrencia, es que recurro a este otro procedimiento de citación que incluye la presentación de un pliego de preguntas, poniéndolo a consideración del resto de los ediles para que se fije fecha y se voten los interrogantes que se formulan, para luego girar los mismos a la Jefatura de Gabinete”, afirmó Lisandro Mársico.

“En líneas generales se requiere que se explique cuáles fueron los motivos por los cuales se aplicó la vacuna contra el Covid 19 a uno de los funcionarios, como personal de salud, en fecha 10 de febrero del 2021, primera dosis y siendo que, no desarrolla esas funciones y luego fue vacunado con la segunda dosis como personal esencial”, informó el concejal demoprogresista.

“Para el caso del otro miembro del Gabinete del Intendente Castellano, se requiere conocer los motivos por los cuales se vacunó como personal esencial, siendo que no se encontraba cumpliendo con esas funciones, el 15 de abril, fecha de la primera dosis”, sostuvo el edil pedepista.

“Aclarar y dar precisiones evitará tender un manto de olvido sobre posibles hechos que se enmarcan en lamentables procederes, que no deben quedar si es que, así transcurrieron impunes, ante la sociedad y por respeto a todos”, el concejal.