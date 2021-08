Murieron 12 gatos

BUENOS AIRES, 18 (NA).- Al menos 12 gatos murieron y una importante cantidad se encontraban extraviados, tras un incendio en un refugio de animales del distrito bonaerense de Quilmes, que habría sido iniciado en forma intencional.

El siniestro se inició en la noche del pasado lunes 16 de agosto en la sede de la ONG Adopciones Quilmes, situada en Guido 1.170, de esa localidad del Sudeste del Gran Buenos Aires.

A esa hora vecinos de la zona notaron las llamas, por lo que se comunicaron con bomberos y voluntarias de la asociación, en una intervención que evitó que las llamas, que se produjeron en la gatera de la entidad, se propagara a los caniles.

En medio de la desesperación, los vecinos permitieron la salida de varios animales, algunos de ellos heridos, que asustados lograron escapar de las llamas, mientras que otros doce perecieron en el lugar.

INCENDIO

INTENCIONAL

Una voluntaria llamada Graciela dijo que la Policía le confirmó a la asociación que el incendio se inició en forma intencional.

"Fueron tres muchachos a los que les gusta mucho más la droga que el trabajo. Tiraron unos cartones encendidos con bolsas adentro y eso se fue quemando. Fue intencional, no fue un descuido, vinieron a hacerlo a propósito", expresó en declaraciones al canal TN.

Graciela indicó que cinco gatos permanecían internados e intentaban encontrar a los que se encontraban extraviados.

La voluntaria lamentó que a pesar de que el refugio tiene cámaras en la vereda, no se pudo ver con detalle a los responsables del ataque por la falta de luz pública que hay en la zona.

TRISTEZA

La entidad, en su cuenta de la red social Twitter, expresó la tristeza que causó el episodio.

"Es un momento de mucha tristeza. No podemos expresar lo que sentimos, lo qué pasó, es un vacío enorme que nos supera totalmente. El luto es por ellos, por nuestros gatos", rezó el comunicado emitido.