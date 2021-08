En pandemia, por primera vez en 15 años cayó la cantidad de jubilados

BUENOS AIRES, 18 (NA). - En medio de la pandemia, el número de beneficiarios del sistema previsional descendió en marzo último por primera vez desde el 2006, en casi 110 mil personas, según cifras de la ANSeS.

El inicio de trámites para acceder al beneficio se redujo por la parálisis de las oficinas durante muchos meses de 2020, provocada por las medidas de aislamiento social.

El coronavirus también afectó con más severidad a personas mayores, que representan la mayoría de las víctimas fatales y afectados en general por el virus.

De acuerdo con las estadísticas previsionales, en enero del 2020 la ANSeS -organismo que conduce Fernanda Raverta- pagó 6.936.227 jubilaciones y pensiones, mientras que en marzo de 2021 fueron 6.826.285.

La reducción de 109.942 beneficios estaría relacionada con la dificultad en realizar trámites para otorgar nuevos beneficios que originó la pandemia.

También por las dificultades para reunir los 30 años de aportes para acceder a la jubilación, por la desocupación y la informalidad laboral.

En menor medida impactaron también en la reducción las muertes producidas por la crisis sanitaria, que afectaron en mayor porcentaje a las personas mayores.

Si se considera por beneficiario, porque hay jubilados que cobran simultáneamente la pensión por viudez, la reducción es de 104.602.

Las cifras oficiales registran también un aumento en el total de beneficios no contributivos sin o con pocos aportes, que también paga el organismo previsional.

Entre pensiones no contributivas, por invalideces o vejez, la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) en el ultimo año el número de beneficiarios aumentó de 1.601.405 a 1.657.061.

De ese aumento, de 55.656 beneficiarios, más de 30.000 corresponden a los que cobran la PUAM, que actualmente es de $ 18.452 y agrupa a quienes no pueden acceder a una jubilación por una moratoria y tampoco reúnen los aportes necesarios.

Antes de la pandemia, la ANSeS otorgaba alrededor de 30 mil beneficios mensuales, que se redujeron a la mitad entre marzo y septiembre del año anterior, pero actualmente ese otorgamiento se encuentra casi normalizado.

Según el informe que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, realizó en la Cámara de Diputados, en los primeros 6 meses de este año, la ANSeS otorgó 249.841 jubilaciones y pensiones.

De ese total, el 39% fueron beneficios con aportes realizado, otros 62.893 se otorgaron con moratoria y 89.758 a pensiones no contributivas y PUAM.