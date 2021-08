La lista de precandidatos a concejales "Vamos Juntos", que encabezan el radical Gonzalo "Negro" Mondino y la dirigente del PRO rafaelino, Laura Monzón concretaron este lunes la presentación de todos sus integrantes en el local de Alquimia, ubicado en Bv. Yrigoyen 350, con vistas a las próximas elecciones primarias del 12 de septiembre, donde se renovarán 5 bancas del actual Concejo Municipal.

Mondino es el referente local de la lista que a nivel provincial encabezan José Corral como precandidato a senador nacional y Roy López Molina y Lucila Lehmann como postulantes a la Cámara de Diputados de la Nación. Durante la charla con los medios locales, Monzón declaró en primer término que "a pesar de que nosotros venimos trabajando en política cada uno desde su lugar y de su partido, somos caras nuevas para Rafaela. Venimos trabajando mucho tiempo en esta lista de unidad y en consonancia con lo que sucede a nivel provincial con Juntos por el Cambio con los precandidatos a senador y diputados". A continuación, Mondino manifestó, en cuanto a sus ideales y a la problemática necesaria a solucionar, que "los problemas son los que siempre tienen todos los vecinos y que las conocemos día a día. Lo que pretendemos es generar unidad entre la política y la sociedad rafaelina, porque hay personas que nunca habían estado en una lista y están dando sus primeros pasos. Los ejes de campaña son los que la sociedad, a nuestro entender, necesita, como lo son la seguridad, educación, salud, trabajo, y desde el municipio, ayuda a los pequeños y medianos comercios, porque son los que en realidad sufrieron durante esta pandemia, como el sector gastronómico . Ahora, lo que estamos viendo en este momento es que se necesita extender el horario de atención al público de los almacenes, quioscos y negocios de cercanía, porque no entendemos porqué podemos ir a un bar hasta la hora 24, cruzando toda la ciudad, pero no se puede ir al almacén de la vuelta de casa a la hora 22 si necesitamos algo. Esto al comerciante le serviría mucho esa extensión de horario hasta las 23. como a los bares y restaurantes un par de horas más, tal como se extendió en Buenos Aires y en localidades cercanas como Esperanza. En cuanto a educación, lo que charlamos con los vecinos es que vamos a acompañarlos en todos los reclamos hacia las autoridades que corresponden. Reclamamos que la presencialidad en las escuelas sea al cien por cien, porque está aprobado por distintos estudios que los colegios no son focos de contagios. En este sentido, los chicos necesitan estar en ese ámbito porque lo sufrieron durante un año y medio, con muchos problemas de trastorno o de comportamiento, y por supuesto, la falta de un aprendizaje correcto. Y en cuento a los tributos municipales, los que nos reclaman los comerciantes es que son muy altos, y entendemos que hay que tener empatía para con el otro, y que desde la Municipalidad deberían tenerlo. Se le votó un presupuesto en diciembre del 2020 de 4.350 millones de pesos. Prácticamente, todas las cuentas de la Municipalidad subieron más del 80% y hasta el 97% en algunos rubros. Inclusive, por el mismo Ejecutivo, previeron un superávit de ese presupuesto, con lo cuál no se entiende el por qué del aumento de la taza en un 32,5%". Mientras tanto, el docente Jorge Odetti explicó que "la educación es la herramienta fundamental para aquellos que más lo necesitan, y los más chicos fueron los que más lo padecieron, sufriendo trastornos de ansiedad, y esta consecuencia se va a ir viendo con el correr de los días. Es esencial que crezca la capacidad en los jardines municipales para que los chicos puedan socializar con los de su edad. Fue muy traumático el cierre de las instituciones educativas, por temor o desconocimiento, y esto lo vamos a ver el año que viene. En definitiva, lo que pretendemos es acompañar a los vecinos en todos sus reclamos cotidianos".

Por último, Monzón agregó, siguiendo con el tema de la educación, que "muchos de los chicos hoy en día no pueden acceder a academias de idiomas en la ciudad, que tiene contacto permanente industrial a nivel internacional con otros países. La idea nuestra que surgió en consenso fue la creación de un liceo municipal de idiomas, donde estas instituciones existen en muchas localidades de la provincia, donde dictan inglés, francés, portugués, alemán, además de la creación de más jardines maternales municipales". La lista que encabezan Mondino y Monzón está conformada por Flavia Farley, José Roggiani, Silvana Martín, Armando Moreira, Jorge Odetti y Betiana López.