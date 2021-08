Perotti presidió en Venado Tuerto los actos oficiales sanmartinianos

(Por Juan Franco). Este martes, el gobernador Omar Perotti, acompañado por una módica comitiva oficial, presidió los actos conmemorativos del 171° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, a los pies del Monumento al Libertador -se cumplieron 70 años de su inauguración- en el centro de la plaza San Martín.

Además de Perotti y algunos de sus principales colaboradores, como el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, y el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Freyre, se destacaron las presencias en la plaza mayor de la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun; los diputados nacionales Marcos Cleri y Esteban Bogdanich; el intendente Leonel Chiarella; los senadores provinciales Lisandro Enrico y Marcelo Lewandowski; las diputadas provinciales Silvia Ciancio y Paola Bravo; el obispo Gustavo Help; el director regional de Educación, Sebastián Roma; concejales; miembros del Gabinete municipal y Veteranos de Guerra de Malvinas, entre otros.



PEROTTI: "ERA UN EJERCITO

UNIDO POR UN SUEÑO"

A las 15, en coincidencia con el horario del Paso a la Inmortalidad del General San Martín, el 17 de agosto de 1850, y luego del tradicional minuto de silencio, el gobernador Perotti comenzó su alocución, destacando que, a diferencia de 2020, cuando la pandemia obligó a un acto virtual, hoy nuevamente se podía volver a la presencialidad, ante un escenario epidemiológico más esperanzador. “San Martín entendió que la independencia es la piedra fundamental para que los pueblos puedan construir un futuro y su porvenir, y que la dependencia era un yugo que nunca permitiría el despegar de un país. Por eso no dudó en ejecutar la más impresionante hazaña militar para conseguir la libertad de ‘Argentina, Chile y Perú’, porque entendía que el entorno y la necesidad de dar respuestas generales a un problema de la región, era lo central”, enfatizó. También señaló que el de San Martín “era un Ejército de personas muy diferentes, pero unidos en un sueño, en un objetivo, que era superador”. Y destacó que en el Cruce de los Andes, antes de vencer al poderoso ejército enemigo, debía superar la hostilidad de la Naturaleza. “Jamás olvidaremos que la independencia lograda no sólo significó liberarnos de un sometimiento extranjero, y crear una nueva Nación, sino que además importó asumir el compromiso de crear las oportunidades para que todos podamos progresar, ser artífices de nuestro propio destino y construir una identidad propia que nos represente”, valorizó el mandatario con sentido histórico.

En un golpe de timón, Perotti se introdujo en la cuestión provincial, luego de señalar que San Martín hizo lo que hizo porque conocía el territorio, enfatizando que “no era un General de escritorio”. Y se puso ese traje, el del político que no se queda en su despacho, rodeado de asesores, sino que sale en busca de cada ciudad y de cada pueblo. En tal sentido, aseguró que “le empezamos a dar batalla al delito y hoy estamos en el camino correcto”, destacando la paulatina depuración de la fuerza policial.

Otro segmento clave de su discurso fue el de la problemática sanitaria ligada a la pandemia, fortaleciendo el sistema sanitario, dotando a los efectores de salud de los equipos de protección personal y triplicando las camas críticas. “Se atendió a todos y nadie quedó sin los cuidados que correspondían”, aseguró Perotti e hizo una referencia en particular al Hospital Gutiérrez, recordando que hubo que improvisar unidades de terapia intensiva en el quirófano para dar respuesta a la demanda, tributando un especial agradecimiento al director médico Daniel Alzari y todo el personal a su cargo, en las diversas áreas. En la misma línea ponderó el “ritmo de colocación de vacunas”, exclamando que “ya van más de tres millones de dosis aplicadas en toda la provincia”, e incluso estimó que hacia fines de agosto en Santa Fe habrá un millón de personas con las dos dosis colocadas.

Más adelante, se refirió a otras de sus políticas públicas, haciendo hincapié en beneficios desde lo tarifario y lo impositivo para los más afectados en su economía por la crisis sanitaria, como también con el incentivo al consumo con el programa Billetera Santa Fe, por ejemplo. En esa misma línea, inscribió la implementación del boleto educativo gratuito y el apoyo a los jóvenes para la obtención del primer empleo.

También el gobernador aludió a obras públicas trascendentes para la provincia, como el Gasoducto Regional Sur y la Autopista 33, “iniciativas clave para la región que significa construir futuro y corregir errores del pasado”. “Más hechos y menos anuncios”, enfatizó Omar Perotti, en el tramo final del homenaje oficial al Padre de la Patria.

Completada la actividad en la plaza San Martín, Perotti se trasladó a las instalaciones del Cine Teatro Provincial Ideal, donde procedió a la firma de un convenio, en el marco del Plan Incluir, para obras de mejoras en los techos y claraboya corrediza de la histórica sala cultural de Pellegrini al 900.

Previamente, en horas de la mañana, el primer mandatario santafesino había estado en la ciudad de Villa Cañás, donde entregó una ambulancia 0 Km de alta complejidad al hospital local, y poco después se dirigió a la localidad de San Gregorio, donde también hizo entrega de una ambulancia O Km de alta complejidad al SAMCo local.



CHIARELLA: "HOY LO MAS

IMPORTANTE ES ESTAR UNIDOS"

Previo al discurso del gobernador Perotti hizo uso de la palabra el intendente anfitrión Leonel Chiarella, quien valorizó a San Martín como “una pieza fundamental en la construcción de nuestra identidad nacional”, más allá incluso de la épica gesta libertadora. “A partir de su vida se construye esa gran narración que nos explica como país. Por eso -continuó el mandatario- rememorar su vida, a partir de un nuevo aniversario de su muerte, es poner en relevancia sus acciones, sus valores, que nos marcan como ejemplo, y poder trasladar a nuestro tiempo, a nuestro presente, su legado constante. Los hombres de acción, con pensamiento como San Martín, son almas apasionadas, y su influencia se prolonga como parte de un proyecto trascendental”, manifestó el jefe del Departamento Ejecutivo venadense. Trazando un paralelismo con la época sanmartiniana, Chiarella sostuvo que “hoy vivimos un tiempo en el que lo más importante que podemos hacer es estar unidos, donde celebremos las coincidencias y llevemos acciones concretas para solucionar los problemas que la sociedad nos demanda. Este es el camino que elegimos desde el Gobierno de Venado Tuerto, donde las acciones dicen más que las palabras”. Más adelante, destacó, en el marco de la pandemia, el centro de aislamiento y el programa de testeos, a la par de la contención a todas las personas que cursan la infección de Covid-19 y la aplicación de unas 80 mil vacunas en el Hospital Gutiérrez, entre otras acciones de la gestión que encabeza.

Asimismo, se manifestó orgulloso de la pelea que dio Venado Tuerto para que, aun en la pandemia, los ciudadanos puedan estudiar y trabajar. Y agregó: “Salud, trabajo y educación son la base fundamental para que una sociedad pueda desarrollarse, y este es el camino que elegimos. Hoy estamos ante una oportunidad histórica, donde pensar y planificar el futuro de nuestra ciudad depende de nosotros, y estas fechas, como el 17 de agosto, nos marcan el camino, el camino de la honestidad, del valor de la palabra cumplida y, por sobre todas las cosas, de pensar el futuro en términos colectivos. Son los valores que nos inspira San Martín en estos tiempos, donde su ejemplaridad está plasmada en sus actos sencillos de la vida cotidiana, como también en la gesta militar que lo tuvo como protagonista”, concluyó Chiarella.

Como cierre de la celebración se llevó a cabo el anunciado desfile de jinetes a caballo, junto con una representación de escenas del Combate de San Lorenzo, ante una discreta concurrencia de público, en función de los objetivos de los organizadores del acto oficial, que habían previsto un acto presencial en Venado Tuerto, pero sin descuidar los protocolos sanitarios a causa de la pandemia, que dio un respiro, pero aún existe.