Angelini y Granata: "Vamos a defender a los santafesinos"

En la pintoresca Placita Honda de Rafaela, se presentó ayer la lista “Santa Fe Nos Une”, que respaldan Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y que encabezan el actual vicepresidente del PRO, Federico Angelini, y la diputada provincial por Somos Vida, Amalia Granata, para el Senado. Al tiempo que los legisladores nacionales Luciano Laspina y Gisela Scaglia, y al ex canciller Jorge Faurie lideran la lista para Diputados. “Estamos muy contentos con la lista que hemos armado porque todos tenemos la convicción de que vamos a defender a los santafesinos”, afirmó Angelini.El referente del PRO en la provincia sostuvo que “tenemos que cambiar la lógica de los últimos 40 años, con un Estado sobreprotector y cada vez más grande, porque así es inviable”. Para Angelini, “Argentina tiene que ir hacia una reducción urgente de impuestos para sacarle la pierna de encima a quienes producen, generan valor y empleos”.Y, en ese sentido, consideró: “Necesitamos que las empresas que están en Argentina se expandan y que las extranjeras no descarten de plano a nuestro país. Hay que cambiar el concepto de que quien invierte es el enemigo de la patria”. Por eso, afirmó “necesitamos un Estado mucho más eficiente para impulsar el empleo privado y que cada vez, haya menos planes sociales, que no pueden ser para toda la vida”.Además, Angelini también destacó el trabajo de Amalia Granata y subrayó que “fue la única que se enfrentó a Marcelo Saín, pidiendo la interpelación de un ministro de Seguridad que hizo un desastre en la provincia”. Y resaltó: “Lo mismo vamos a hacer en el Senado de la Nación contra Cristina Fernández de Kirchner cuando se le ocurra promover leyes en contra de Santa Fe”.Por su parte, Granata remarcó que la lista Santa Fe Nos Une la componen varios espacios políticos, como Somos Vida, el PRO, Ucedé, UCR, con los que “compartimos los mismos valores republicanos y creemos en el cambio que necesitamos porque el Kirchnerismo no es una opción viable para el país que queremos”.“Es un gobierno que atentó contra la educación, que, para nosotros es el eje fundamental, y no lo digo como diputada, sino como madre. Es imperdonable lo que han hecho, cerrando las escuelas, porque para los gobiernos populistas como éste es fácil que los chicos no tengan educación para el futuro, pero eso nosotros no lo vamos a permitir, como tampoco vamos a permitir que este gobierno siga atentando contra la Constitución y contra la vida”, recalcó Granata.Además, la diputada provincial indicó que su lema en esta campaña “es mostrar el trabajo que venimos haciendo para que la provincia salga adelante. Queremos llegar al Senado para ser la voz que defienda a Santa Fe, porque los senadores actuales votan leyes que perjudican a los sectores productivos de nuestra provincia”.En tanto, Scaglia ponderó el apoyo de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que “nos respaldan en nuestro trabajo legislativo y en nuestra voz para defender a Santa Fe, para denunciar vacunatorios VIP, para pedir por la presencialidad de las clases y para reclamar el juicio político al presidente, que estaba de festejo mientras nos encerraba a todos y muchos se fundían”.En tal sentido, la actual diputada aseveró: “Nos merecemos otra cosa en Santa Fe, el camino es una provincia que se abra al mundo y no de trabas al campo, restricciones a las exportaciones y de pactar con Venezuela o Cuba”. "Queremos representar a Santa Fe para defender la Argentina productiva que empuja el empleo y la economía. Vamos a ponerle un freno a este gobierno de hipócritas que nos dejó sin educación mientras celebraban a escondidas", concluyó.