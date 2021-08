Comienzan a vacunar a menores de entre 12 y 17 años sin comorbilidades

La vacunación contra el Covid sigue su curso en la ciudad y desde este miércoles dará inicio la vacunación destinada a menores de entre 12 y 17 años sin comorbilidades, donde hasta el momento la inscripción es baja. Al ser consultada por este tema, la coordinadora del operativo de vacunación, Lic. Luciana Díaz comentó: “Esta semana está pensada por un lado para aplicar segundas dosis y por otra parte, este miércoles comenzaríamos a vacunar a menores de entre 12 y 17 años sin comorbilidades, en donde se les colocaría Moderna primera dosis. Hasta el momento son pocos los turnos asignados, debido a que no hay muchos inscriptos en este sector de la población”.

“Con las dosis que sobran de Moderna se van a colocar segundas dosis para completar esquemas de Sputnik y además recibimos ayer más de 2.000 dosis de Astrazeneca para completar esquemas con la misma vacuna, que tiene un intervalo mínimo de 8 semanas y en donde estábamos todos muy ansiosos esperando estas vacunas porque se había cumplido ese plazo”, precisó Díaz.

Por otra parte, contó que el jueves van a recibir una partida de 1.000 dosis primer componente de Sputnik del laboratorio Richmond que se han elaborado en Argentina y 3.000 del segundo componente. Estas, se van a colocar entre el jueves y viernes. La coordinadora del operativo de vacunación, remarcó que aquellas personas que perdieron el turno o se encontraban indispuestas al momento de vacunarse, pueden pasar por el denominado puesto 0, que ayuda a inscribirse a aquel que no pudo hacerlo y brinda toda la información precisa referida a la vacunación.

“El ritmo de vacunación es sostenido, faltan vacunas, hoy está faltando Sinopharm, pero no hay que preocuparse porque ya van a llegar, como cuando esperábamos Sputnik segundo componente y no llegaban, y si bien nos van a seguir faltando vacunas, lo bueno es que siguen ingresando. Con las que están arribando del laboratorio de Argentina, nos ayuda muchísimo”, sostuvo Luciana Díaz. Además, explicó que “esto tiene una logística, hay operativos que se realizan y por eso pedimos a la población que respete los días y los turnos asignados; de todas manera, hasta aquí los operativos fueron muy buenos, y se vacunó a muchísima gente de un modo muy ordenado. Insistimos con la importancia de seguir cumpliendo las medidas de cuidado, que siguen siendo el uso del barbijo, la distancia social. Creo que esta va a ser una muy buena semana de vacunación y vamos a ver como continúa la semana que viene en función de la disponibilidad de vacunas”. Díaz aclaró, que “la misma cantidad de vacunas que recibió Rafaela, van a ser repartidas en la región y si bien no son muchas, esto ayuda a que localidades del Departamento Castellanos, 9 de Julio y San Cristóbal, puedan acceder a estas segundas dosis”.



COMBINACIÓN DE VACUNAS

Respecto a la combinación de vacunas con Moderna y a la aceptación por parte de la población, la responsable del operativo, indicó que “es muy poca la gente que pidió que se le respetara el esquema Sputnik-Sputnik, la gran mayoría aceptó la combinación y este sábado se colocaron 874 dosis sobre un total de 1.000 turnos asignados. La gente entiende que hay que completar esquemas, ya que estamos frente a Delta y no nos queda mucho tiempo. Lo importante es tener dos dosis sin importar de cual vacuna y sostener los cuidados como hasta ahora”, puntualizó la Lic. Díaz.



PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Por su parte, la provincia de Santa Fe lleva vacunadas contra el Covid-19 a 57.819 personas con discapacidad, lo que representa un 93,6% de un total de inscriptos de 61.765 personas en el registro provincial, en la primera semana de agosto. Además, del grupo objetivo de 18 a 59 años con discapacidad y riesgo, ya se vacunó al 93,2 por ciento, (26.322 personas) de los 28.228 inscriptos. También se dio a conocer que, a principios de agosto, comenzó la vacunación a menores de entre 12 y 17 años que cuentan con factores de riesgo. Al respecto, el subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad, Patricio Huerga, sostuvo que “fuimos la primera provincia argentina en tener un plan operativo de vacunación para personas con discapacidad. Lo dimos a conocer el 15 de febrero y el 25 de ese mes lo comenzamos a aplicar”. Además, agregó que “estos números son muy importantes y no se encuentran en otras provincias. Porque el porcentaje es más que la población general, si se toma el total de vacunados y nosotros llegamos al 93 por ciento de los inscriptos. Eso revela la importancia que le damos a las personas con discapacidad y sobre todo a los que tienen riesgo”. Asimismo recordó que “también es importante destacar que, antes que nadie, en febrero comenzamos a vacunar en los 31 geriátricos y hogares de la provincia con las dos dosis, que fueron durante el 2020 uno de los grupos más vulnerables en la pandemia”. Por último, Huerta señaló que “ahora, a comienzos de agosto, empezamos el seguimiento a los menores de 12 a 17 años, y todas las semanas hacemos un monitoreo y un seguimiento de esta franja de personas con discapacidad en la provincia”.



MAS DE 3 MILLONES

DE DOSIS APLICADAS

El Ministerio de Salud comunicó además que en los últimos días se otorgaron 228.548 turnos para inocular a santafesinos y santafesinas de toda la provincia, llegando así al objetivo de completar el calendario de inmunización contra el Covid 19. Cabe recordar que se habilitó la combinación de dosis de Moderna destinadas a personas que habían recibido la primera dosis de Sputnik durante el mes de abril. En ese marco, la ministra de Salud, Sonia Martorano, afirmó que "nuestra meta es llegar al millón de personas con dosis completas en agosto, tenemos una orden clara del gobernador que vacuna que llega, vacuna que se coloca". “La vacunación avanza a todo ritmo – agregó Martorano- el miércoles 11 de agosto, pasamos las 3 millones de dosis aplicadas. Próximamente llegaremos al millón de personas con esquema completo”. Además se mostró conforme con la vacunación a personas jóvenes. “Lo bueno es que se anotaron muchos menores, esperando vacunas, porque las que hay son para completar esquemas”, sumó. Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Prieto, sostuvo que “la inmunización creció a pasos agigantados, incluso, más de 120 localidades ya completaron la vacunación con 1 dosis de todos los inscriptos en el Registro Provincial de Vacunación”.