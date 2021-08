La Provincia ampliará las clases presenciales y reuniones familiares

El gobernador Omar Perotti anunció este martes, durante la entrega de una ambulancia a la localidad de Villa Cañas, en el departamento General López, con respecto a la vacunación contra el Covid-19 que “agosto nos tiene que dejar como mínimo un millón de personas vacunadas con las dos dosis en la provincia de Santa Fe. Si seguimos con este ritmo y este esfuerzo, vamos a superar ese piso y eso es una muy buena noticia porque nos prepara de la mejor manera para la presencia de otra cepa. Los cuidados son los que nos van a permitir, junto a la mayor cantidad de personas vacunadas, que su propagación sea menor y sus efectos sean menores. La coordinación de los esfuerzos es central”.Sobre la recuperación económica, expresó que "cada uno ha puesto el mayor de los esfuerzos para los cuidados y el proceso de vacunación que estamos realizando y sin dejar de lado algo clave: cuidar el trabajo, la producción, acompañar a los que invierten y a los que generan empleo, porque es allí donde la provincia tiene que ponerse de pie. La salida de la pandemia nos tiene que encontrar fortalecidos en esa instancia. Estamos recuperando en buen nivel la actividad económica; la provincia de Santa Fe está marchando muy bien en lo que hace a todos los indicadores de recuperación productiva y de recuperación de empleo en blanco”. En cuanto a la presencialidad escolar, el mandatario rafaelino dijo que "están disminuyendo la cantidad de casos y disminuyendo el uso de camas; eso nos permite recuperar presencialidad en las escuelas con más horas. Ojalá podamos ir incorporando la mayor cantidad de establecimientos que puedan, por su infraestructura y la realidad sanitaria, ir teniendo la mayor cantidad de días de clases; hacia eso vamos”. Por último hizo referencia a las reuniones familiares: “todos estamos haciendo un enorme esfuerzo, y lo que más nos cuesta a los argentinos y los santafesinos son las reuniones familiares y afectivas. Vamos a ampliarlas un poco más; vamos a ampliar el número para llevarlo a 20, y que podamos en esta instancia con todos los cuidados que hay que seguir teniendo, tener la posibilidad de cargar energías con esa gente que queremos tanto y queremos ver alrededor de una mesa. Esto no significa que dejemos de cuidarnos, no significa que ya pasó la pandemia, sería el peor error, sería volver para atrás. Todo el proceso de vacunación requiere el acompañamiento de que sigamos con barbijo, distanciamiento, y con esos cuidados podemos retomar este tipo de encuentros”.RECLAMO GASTRONOMICOMientras tanto, en nuestro medio, en redes sociales se viralizó una campaña bajo la consigna "No nos vamos nada" para reclamar a las autoridades municipales y provinciales por la extensión del horario de funcionamiento de los locales gastronómicos, la ampliación de la capacidad y menos restricciones. Si bien la movida no tiene firmantes, una rápida consulta por diversos bares permitió observar en el sector una "adhesión total". Cabe recordar que este viernes vencen los decretos con las medidas de convivencia con la pandemia tanto de la Nación como de la Provincia. Ya el comercio reclamó llevar de 19 a 20 hs. el horario para el cierre de sus locales.