Confirman 8.172 contagios y 300 muertes por Covid

BUENOS AIRES, 17 AGOSTO (NA). - El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que en las últimas 24 horas fueron reportados en todo el país 8.172 nuevos casos de coronavirus y otras 300 muertes. De acuerdo con el parte oficial difundido esta tarde, el total de muertes hasta hoy es de 109.405 mientras que los contagiados suman ya 5.096.443, de los cuales 219.997 aún están cursando la enfermedad mientras que 4.767.041 pudieron recuperarse.

En tanto, el total de las personas internadas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de todo el país y según el último reporte es hasta la fecha 3.502, lo que representa un porcentaje del 50,2% a nivel nacional y del 48,2% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con el último reporte diario, del total de decesos, 156 corresponden a hombres, 143 a mujeres, y de una persona no se registraron datos de sexo.

La provincia de Buenos Aires reportó 2.113 nuevos casos, con un total de 2.015.848 acumulados. El segundo distrito que reportó un número elevado de contagios fue Córdoba con 1.383 casos y un acumulado de 493.375; le siguen Tucumán con 670 (501.836), Santa Fe con 659 (460.198), y la Ciudad de Buenos Aires con 496 (500.242).

En tanto, Catamarca reportó 30 contagios (88.574); Chaco, 236 (96.628); Chubut, 148 (79.312); Corrientes 126 (81.530); Entre Ríos, 235 (132.481); Formosa, 156 (59.305); Jujuy, 87 (45.792); La Pampa, 180 (65.159); La Rioja, 113 (31.290); Mendoza, 309 (159.375); Misiones, 80 (33.618); Neuquén, 161 (110.616); Río Negro, 310 (96.395); Salta, 205 (79.541); San Juan, 57 (63.944); San Luis, 148 (78.401); Santa Cruz, 48 (58.722); Santiago del Estero, 138 (77.761); y Tierra del Fuego, 37 (31.799).

Con respecto a la vacuna, hasta este martes y según el Monitor Público de Vacunación, se distribuyeron 42.786.414 dosis en todo el país, de las cuales 36.998.484 ya se aplicaron. De ese total, 26.708.012 personas recibieron una sola dosis, mientras que 10.290.472 completaron el proceso de vacunación.



VARIANTE DELGA

Otros cinco casos de contagios de coronavirus con la variante Delta fueron confirmados en la provincia de Córdoba por lo que el total alcanza los 45 pacientes con esa cepa. Según el informe oficial, no se conocieron nuevas internaciones de pacientes que tienen esta variante de la India, mientras que continúa internado en terapia intensiva el denominado ‘paciente cero’, el hombre que regresó de viaje de Perú, que no respetó el aislamiento obligatorio y generó un brote de contagios intrafamiliares.



LLEGAN VACUNAS

Más de 2,3 millones de dosis Sinopharm arribarán esta semana en tres vuelos entre el miércoles y el sábado, que se sumarán a las 381.000 de AstraZeneca que se recibirán este miércoles, con lo cual Argentina superará las 47 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia, informaron fuentes oficiales.

Las dosis llegarán en tres vuelos de Lufthansa al aeropuerto internacional de Ezeiza, según el siguiente cronograma: hoy 819.200 dosis, el jueves 716.800 y el sábado 768.000, para sumar un total de 2.304.000. Con los arribos de esta semana, Argentina habrá recibido más de 16 millones de dosis de Sinopharm.

Por otra parte, este miércoles también se recibirán 381.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca procedentes de México.