¿Será con público?

La que destacamos en el título es la pregunta del millón. Y por ahora, justo es reconocerlo, el interrogante no tiene una respuesta clara, porque son más las dudas que las certezas.LA OPINION consultó ayer al dirigente Adrián Sanmartino, presidente de la subcomisión de automovilismo de Atlético, quien fue muy cauto sobre el particular."Hoy no estamos en condiciones de precisar qué va a ocurrir con el público, un tema que está directamente atado con las disposiciones sanitarias que pueda adoptar el Gobierno", expresó.Sanmartino admitió que "en caso de autorizarse el ingreso de los espectadores, que seguramente no será en una cantidad significativa, la idea sería otorgarle prioridad a los socios de la institución, a la gente de la ciudad y la región, aunque por ahora no existe una resolución formal".En ese sentido admitió que "es una idea, pero hoy no tenemos precisiones y no sabemos qué puede llegar a ocurrir dentro de pocos días, en un tema que es evidentemente muy dinámico como el de la pandemia".