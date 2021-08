Rafaela será el escenario del inicio de la "Copa de Oro" de Turismo Carretera

En la temporada 2019, cuando Atlético festejó el centenario de la organización de su primera competencia, el autódromo "Ciudad de Rafaela" sirvió de marco a la disputa de dos fechas del Turismo Carretera, los domingos 26 de mayo y 8 de septiembre.El año pasado, cuando la expresión más popular y convocante del deporte motor en nuestro país tenía previsto regresar al tradicional escenario local, finalmente no pudo hacerlo, aún cuando la ACTC le había asignado la fecha que, en ese entonces, determinaría la reanudación de la actividad oficial, que se había interrumpido transitoriamente por la pandemia.Hasta ese momento, solo habían podido realizarse las dos primeras carreras de la temporada, pero luego de cancelar ese evento, el TC no volvió a presentarse en Rafaela.Ahora, el panorama es más claro y otorga varias certezas. La fecha está definida a pesar de haberse adelantado como consecuencia de realizarse las PASO el 12 de septiembre.Por lo tanto, se correrá el viernes 10 y el domingo 11, con un espectáculo que, como viene ocurriendo desde hace un buen tiempo, se estará desarrollando en solamente dos jornadas, con la participación del TC y el TC Pista.Esa prueba será la primera de la "Copa de Oro", instancia que consagrará al número 1 de la categoría al finalizar este 2021, que aún tiene pendiente la definición de la Etapa Regular, que se concretará en Posadas.Será la instancia previa a Rafaela, que ya recibió el visto bueno de la ACTC tras las mejores realizadas por la entidad, atendiendo las exigencias que planteó la fiscalizadora de la actividad.Se constituirá, el referido evento, en una oportunidad impostergable para que los 12 pilotos que hayan sellado el pasaporte, intenten sumar fuerte en el comienzo de la "Copa de Oro", que lo tendrá como provisorio líder al arrecifeño Agustín Canapino, que logró asegurarse en la segunda visita al San Juan Villicum, una Etapa Regular que lo tuvo como indiscutido protagonista.Esta vez no habrá una multitud bordeando el autódromo rafaelino, como sucedió históricamente en las visitas del Turismo Carretera (ver aparte) por una cuestión de restricciones, que por ahora son una incógnita.De todos modos, el simple anuncio del regreso de la categoría al veloz circuito rafaelino siempre despierta importantes expectativas. Y al margen del público que en principio se verá limitado en su ingreso, Rafaela siempre es promesa, claramente, de muy atractivos espectáculos.