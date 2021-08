Debe acordarse para que "la sangre no llegue al río"

Por estas horas, el Midgets del Litoral está atravesando una turbulencia que sorprende, teniendo en cuenta que un excepcional parque de 67 máquinas se contabilizó el domingo 8 de agosto en la reanudación del Torneo Oficial, tras una paralización que superó los cinco meses.

Hoy, tenemos que señalar que se planteó un conflicto entre los fiscalizadores y los pilotos de la categoría, que adoptaron posturas opuestas y por el momento inflexibles, salvo que se haya dado algún tipo de acercamiento desde que fue elaborado el presente informe.

Así lo expresaron las partes durante los últimos días, dejando en claro la existencia de un virtual enfrentamiento a través de las manifestaciones que rubricaron los propios dirigentes.

La Asociación Civil Pilotos Midgets del Litoral arrojó la primera piedra cuando anunció de manera unilateral la suspensión de la competencia que se anuncia por calendario para el domingo 22 de agosto por "diferencias", en un breve comunicado firmado por su presidente Arturo Funes.

Poco después, la Asociación Midgets del Litoral recogió el guante y confirmó la realización de esa prueba en la fecha prevista y en el mismo escenario de Vila, en una nota que firman el presidente Arturo Montrucchio y el primer vocal Conrado Ingaramo.

Confieso que escuché las dos campanas y los fundamentos que expusieron sus respectivos voceros, por identificarlos de alguna manera.

Los argumentos, que fueron realizados a título confidencial, por cuestiones de obvio respeto, merecen ser resguardados, al igual que las identidades de las personas.

Entiendo que no dispongo de los elementos suficientes y contundentes como para tomar una postura o para inclinarme hacia uno de los sectores que hoy defienden sus respectivos intereses.

Sí, quiero expresar, como lo hice en reiteradas oportunidades, mi pensamiento sobre el rol que desempeñan los intérpretes más valiosos dentro de un cuadro que incluye a los diferentes actores.

En ese sentido, no tengo dudas que son más importantes, y vuelvo a sostenerlo, los protagonistas del espectáculo, que arriesgan el pellejo en los circuitos para que el público que los acompaña pueda disfrutar del espectáculo que ofrecen.

Claro que los organizadores y los fiscalizadores también deben ser considerados esenciales a la hora de sostener la estructura de una categoría que supo ganarse un lugar destacado en la preferencia de los aficionados. El concepto, que hoy reitero en este informe, me provocó varios dolores de cabeza y más de una discusión, siempre de manera respetuosa.

Los periodistas, lo tengo bien claro ocupamos un lugar inferior en esa pirámide. Y lo debemos asumir, porque la tarea que cumplimos es independiente y solo estamos involucrados en la difusión de una actividad que debemos abordar, como lo indica nuestro decálogo, con absoluta objetividad.

Con aciertos y con errores, pero sin apartarnos del camino de la honestidad que elegimos transitar.

No quiero cerrar esta reflexión sin mencionar un dato que interpreto como el más relevante. Por sobre todos los estamentos, se debe instalar uno que nadie debe perder de vista: las instituciones, que son, en definitiva, las que perduran, como en este caso, la Asociación Midgets del Litoral.

Una estructura que no puede resquebrajarse, aún en momentos difíciles como el actual. La lucha de intereses nunca es positiva y cuando se plantea en términos irreductibles se deben agotar todos los recursos para encontrar la solución que apuntale las bases para seguir creciendo.

El título, más que sugerente, es contundente. Y por si hiciese falta aclararlo, resume mi expresión de deseos: "Que la sangre no llegue al río".



Víctor Hugo Fux (ex responsable de prensa de la AML y la ACPML).