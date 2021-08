Llobet en el arbitraje de Atlético ante Santamarina

La AFA dio a conocer anoche las designaciones arbitrales para la 22ª fecha de la Primera Nacional, que se disputará el fin de semana. El encargado de impartir justicia en el partido a disputarse el domingo, desde las 16 en el Monumental entre Atlético de Rafaela y Ramón Santamarina de Tandil, será Fabricio Llobet. El cordobés estuvo hace tres meses en el estadio de la Crema, cuando igualaron 2 a 2 el equipo de Walter Otta y Tristán Suárez.

El equipo rafaelino, que aún no pudo ganar en la segunda rueda y sumó un punto de los últimos 12, tendrá la baja obligada por suspensión del marcador central Fernando Piñero (podría reemplazarlo Gastón Tellechea), pero en cambio tendría la posibilidad de contar otra vez con el arquero Nahuel Pezzini, recuperado de su lesión.



LOS ARBITROS

Este es el detalle de lo que se jugará en la Zona B: Sábado 12.10: Barracas Central - Güemes (SdE), Fernando Echenique; 15.00: Brown (A) - San Telmo, Mariano Negrete; Gimnasia (J) - Ferro, Mariano González; Tristán Suárez -All Boys, Franco Acita; 15.30: Brown (PM) - Defensores de Belgrano, Nicolás Ramírez.

Domingo: 16.00 Independiente Rivadavia -Almagro, Carlos Córdoba;16.00: Atlético de Rafaela - Santamarina, Fabricio Llobet; San Martín (SJ) - Villa Dálmine, Julio Barraza.

Lunes, 15.35: Instituto - Deportivo Morón, Andrés Gariano.

Zona A: Sábado 16.05: Estudiantes (BA) - Gimnasia (M), Luis Lobo Medina; 18.10: Tigre - Temperley, Emanuel Ejarque.

Domingo 12.10: Chacarita - San Martín (T), Héctor Paletta; 15.30: Mitre (SdE) - Deportivo Riestra, Nahuel Viñas. 16.00: Quilmes - Deportivo Maipú, Yael Falcón Pérez. 19.00: Alvarado - Estudiantes (Río IV), Lucas Novelli.

Lunes 21.10: Nueva Chicago - Almirante Brown, Diego Ceballos. Martes 15.05: Atlanta - Belgrano, Yamil Possi.



EMPATE EN SANTIAGO

Güemes de Santiago del Estero igualó ayer con Instituto de Córdoba 1 a 1, en el partido que cerró la vigésima primera fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo santiagueño se puso en ventaja con un gol de Claudio Vega, a los 40 minutos del primer tiempo, mientras que dos más tarde igualó el rafaelino Joaquín Molina para la "gloria".

Con este resultado, Güemes suma 37 puntos, por lo que Barracas Central -que le había ganado a Almagro 1-0-, quedó a una sola unidad de diferencia.

Las posiciones de la Zona B quedaron así: Güemes 37; Barracas Central 36 puntos; Morón 33; Defensores de Belgrano 32; Brown de Adrogué 31; Independiente Rivadavia, Gimnasia de Jujuy y Almagro 29; Ferro 28; Tristán Suárez 27; Atlético Rafaela 25; Instituto y San Telmo 24; All Boys y San Martín de San Juan 23; Ramón Santamarina 21; Villa Dálmine 20 y Brown (PM) 19.